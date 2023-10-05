杭州亞運／「金剛芭比」袁琦琦暴紅 網友驚嘆女飛人的腿

中國隊第三棒選手袁琦琦（右1）與中國隊第四棒選手葛曼棋進行交接棒。（中新社）

10月3日晚間，杭州亞運 田徑賽場女子4×100公尺接力賽中，中國隊時隔9年再度斬獲女子4×100米接力賽亞運金牌。比賽中，第三棒袁琦琦展現「圓月彎刀」的強勢姿態，在彎道內強行為中國隊建立明顯領先優勢，不僅展現良好的爆發力，許多觀眾更驚訝於她發達的大腿肌肉 ，讚她是「金剛芭比」、「這就是中國女飛人的腿」，讓她一夜間圈粉無數。

都市快報報導，在這場女子4×100公尺接力賽中，中國隊以43秒39的成績奪冠。不少觀眾及網友點讚中國隊的表現，同時也對袁琦琦發達的大腿肌肉印象深刻：「牛啊，這身型太適合短跑了，有蘇神的影子」， 「都說女生不容易有大塊肌肉，這個體格子得吃老多苦了吧，佩服」，「很多女人都不喜歡的直型H腰，實則是強大的核心力量」，「真猛啊，天赋和努力缺一不可」。

亞運會女子4×100公尺接力是中國隊的傳統優勢項目，但在2010年的廣州亞運會，主場作戰的中國隊不敵泰國隊無緣七連冠，直到四年後的仁川亞運會，中國隊重奪冠軍，並以42秒83的成績，打破了塵封16年的賽會紀錄。袁琦琦本場比賽以替補身份第三棒出戰，為中國隊大幅度提升了領先地位。

此後，來自江蘇、1995年出生的袁琦琦職業生涯來到「黃金上升期」，不僅順利入選2016年里約熱內盧奧運會中國奧運代表團，2017年的天津全運會上已成為江蘇田徑女隊領軍人物，拚下了1金2銀的成績。然而，2018年的雅加達亞運會，受到傷病困擾的袁琦琦卻未能跑出理想成績，但已成為老將的她未放棄杭州亞運會，終於和隊友一同摘下了這枚金牌。

袁琦琦（右）、葛曼棋在比賽後慶祝。（新華社）

「每次想放棄的時候，都會捨不得。」2006年被少體校教練徐潔發現的袁琦琦說，每次看到「大姊」韋永麗都還在努力堅持，她也覺得自己沒有放棄的理由。而在此次比賽中，袁琦琦也憑藉第三棒跑出的「圓月彎刀」，幫助中國隊成功扭轉局面，為最終奪冠奠定了基礎。新任「亞洲女飛人」葛曼棋在第四棒徹底接管比賽並率先衝過終點，彌補上屆亞運會未能奪冠的遺憾。

袁琦琦興奮地說，「這次在家門口圓夢，這感覺真的非常的棒！」至於接下來的安排，袁琦琦說，「明年，我想和姐妹一起去衝巴黎奧運 會。」