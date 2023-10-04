杭州亞運／中國跳水「十全十美」收官 亞運6屆從未丟金

女子3米跳板決賽，中國選手陳藝文在比賽中，她以382.00分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運 跳水比賽在北京 時間4日收官。中國跳水隊不出意外包攬全部十塊金牌，延續了自參加亞運6屆以來不曾讓金牌旁落的榮耀，再次實現「十全十美」。

本屆亞運，全紅嬋是跳水項目當仁不讓的「人氣王」，她在比賽中用精湛的「水花消失術」回饋觀眾，並和陳芋汐搭檔出戰女子雙人10米台，以「斷崖式」的領先優勢奪冠。在女子10米台決賽中，姐妹倆「神仙打架」，為觀眾呈現了一場視覺盛宴。

比賽中，全紅嬋407C的動作獲得現場7名裁判的7個滿分，這是杭州亞運跳水比賽中唯一的一次。世錦賽三連冠得主陳芋汐也展現出了穩定的競技狀態，與全紅嬋的冠軍分數僅相差2.55分，多個動作拿到90分以上的高分。

女子3米跳板決賽，亞軍中國選手昌雅妮、冠軍中國選手陳藝文、季軍日本選手三上紗也可（從左至右）在頒獎儀式上。（新華社）

陳藝文和昌雅妮在女子3米板單人和雙人比賽中同樣表現不俗。在單人決賽中，陳藝文拿到382分，大幅超過她在福岡世錦賽上的奪冠成績。

林珊和李亞杰在女子1米板上優勢同樣明顯。和福岡世錦賽林珊摘金、李亞傑奪銀相比，兩人在亞運上的名次互換，形成了你追我趕的良性競爭。

在東京奧運和福岡世錦賽上，中國跳水隊丟的金牌均來自男子跳台項目。不過在亞洲範圍內，中國選手在男子項目上的統治地位依舊無人能撼。

男子10米台歷來競爭激烈，杭州亞運上，楊昊和小將白鈺鳴在單人比賽中出現了不同程度的失誤，但也都有單跳突破100分的驚艷發揮。在雙人跳台比賽中，楊昊和練俊傑則始終保持領先。

在東京奧運3米板項目收穫1金1銀的王宗源，在巴黎奧運 周期已逐漸成長為中國男子跳板的領軍人物。他在亞運上摘得1米板和3米板冠軍後表示，自己不會因為外界的期待而倍感壓力。他說：「這是我成長過程中的必經之路。我相信我能做好自己。」

男子10米跳台決賽，中國選手楊昊在比賽中，他以554.35分獲得冠軍。（新華社）

31歲的何超在退役四年後復出，與比自己小10歲的嚴思宇搭檔，贏得男子雙人3米板冠軍。

在獎牌榜上，中國隊包攬單人比賽的冠、亞軍和雙人比賽金牌，馬來西亞、日本和韓國隊分享了其餘獎牌。其中，17歲的日本選手玉井陸鬥在男子10米台上表現出很強的競爭力，他曾經在布達佩斯世錦賽上力壓楊昊獲得銀牌，在杭州則站上了季軍領獎台，未來將是中國男台的強大對手。

此外，身兼男子跳板跳台4個項目的韓國選手李在炅表現出了多面手的潛質；曾經參加過北京奧運的馬來西亞名將潘德萊拉依然保持著高水平，此次也收穫獎牌。

完成了巴黎奧運前的一次重要練兵，中國跳水隊用杭州亞運的「十全十美」證明，他們始終在奮進。拿到金牌的隊員們在賽後總結時普遍表示，自己在某些動作細節上還做得不好，需要繼續完善。首次參加亞運的全紅嬋和陳芋汐都給自己「打6分」，顯示出「夢之隊」的勝不驕。

亞運結束後，中國跳水隊將進入冬訓，迎接明年多哈世錦賽以及巴黎奧運的國內選拔賽。