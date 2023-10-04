不能太高太美 21歲女大生兼職「出租伴娘」50次

做職業伴娘的條件是「動手能力要強，手要巧」，伴娘不能太美太高，也不能太醜太矮，和新娘顯得不搭。（取材自微博）

一名女大學生才21歲已出席過50多場婚禮，並非因為朋友多，而是她兼職做伴娘。隨著市場出現需要，越來越多人入行，還有專門幫新人與兼職伴娘、伴郎對接的中介，一間上規模的中介則表示手上有上萬人供新人選擇。

中新網報導，「十一」假期是舉婚禮的大熱日子，女學生朱晴（化名）在交易平台上等待著下一個新娘的邀約。她的入行是從「想湊熱鬧吃免費酒席」開始，她說：「看到有人發帖，我也挺想參加的，複製貼上了一份，於是就這樣開始了。」

因為還在上大學，朱晴只接學校當地和老家的單，一次收288元（人民幣，下同），另包往返路費或接送，及婚禮前一天晚上的吃住費用，再加上婚禮當天收到的紅包。

職業伴娘不能太美太高太醜太矮。朱晴認為，做職業伴娘的條件是「動手能力要強，手要巧。」婚禮當天全程跟著新娘拿東西，流程看似簡單，但也有不少訣竅。她總結說，伴娘不能太美太高，也不能太醜太矮，和新娘顯得不搭。作為襯托角色，職業伴娘不能主動製造和參與矛盾，「要盡心盡力，也要盡量不添亂、不幫倒忙。」

「只要有機會，我就會繼續做下去，又能賺錢，又能湊熱鬧、免費吃飯，還能順路回家看看父母」，朱晴心想，這樣的好事，應該沒人不願意吧？

由於晚婚，徐寧（化名）臨近「十一」婚期還沒找到伴娘，最後花500元租了一個。根據她的要求，伴娘不能太矮，也不能太高，還要合自己的八字，不能屬牛和屬虎。雖然她要求很多，但還是能找到合心意的伴娘。

隨著婚禮市場出現新需求，不僅有像朱晴那樣接散單的伴娘，「出租伴娘」中介服務也紛紛出現。21歲的吳茜（化名）也是大學生，她當伴娘的經驗非常豐富，跟過50多場婚禮，已經「升級」做中介，在社交平台上經營着一間伴娘工作室，提供普通、中級和高級伴娘，收費358元至488元不等，收費越高，伴娘的經驗和可以提供的服務越多。例如有高級伴娘曾任婚禮管家，除了跟婚禮流程，還可以幫忙聯繫主持人、秘書和攝影師。

還有一間大型伴娘公司表示，擁有上萬名職業伴娘伴郎，為各地新人提供婚禮服務。該公司旗下的伴娘伴郎需透過培訓考核，與新人談好合作後還會簽署租賃合約。