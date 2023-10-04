搭到這台車別投訴…重慶父帶癱兒載客 3個月道歉1800次

重慶叫車師傅易和平與兒子。（取材自上游新聞）

53歲重慶網約車 師傅易和平，帶著25歲的腦性麻痺兒子跑車，每次乘客上車前他都會致歉，「對不起，副駕是我兒子，他病了，您可以取消訂單，但請別投訴我，會封號的」。三個多月來，他已經道歉了1800次，雖然也曾有乘客不滿投訴，但更多乘客心疼他的遭遇，在平台打賞。當地媒體報導稱，「若有機會遇到這位司機，請別投訴他」。

北京 青年報報導，易師傅的兒子綁著安全帶，在副駕駛座癱坐成一團，右手每一處關節都彎曲，佝僂在胸前，見到乘客還時不時發出「啊啊」聲。

易師傅說，兒子兩年前腦梗，多次手術治療，生活不能自理，而且每天還須到復健中心做訓練。因家裡無人照顧，易師傅沒法找全職工作，便和別人搭班開計程車。

易師傅扶兒子上車。（取材自上游新聞）

易師傅曾經也是一位「易老闆」，1996年，他到深圳創業，成了較早一批經營通訊設備的人，後來又進軍建築業、物流業務……20多年前，他決定衣錦還鄉，回到重慶創業。

但2015年，因投資 失敗，導致家庭失和與妻子離婚。2021年，眼看生意逐步有了起色，兒子突然癱了，一度多重器官衰竭，搶救回來也可能變植物人。今年5月，兒子可以坐起來，嘴裡能發出「啊，啊……」的聲音，在旁人的攙扶下也能走路，「連醫生都說這是個奇蹟！」

易師傅決定帶著兒子跑網約車，「我得賺錢，也得照顧兒子」。每次乘客見到副駕的兒子露出狐疑的表情，易師傅就會連忙把乘客請到一邊，低聲解釋。有人表示理解，有人取消訂單。對此易師傅說，「如果取消訂單，平台會罰款、扣分，如果信譽分太低，還會影響以後接單」。

但也有好心的乘客硬塞300元（人民幣）給他，「拿去給小孩買點牛奶。」說罷便匆匆離去。還有乘客在叫車軟體上偷偷給易師傅打賞小費，有的直接留下現金。