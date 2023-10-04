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田徑選手相擁合體成「64」 這張照片喚起中網禁忌記憶

中國新聞組／北京4日電
10月1日，中國選手林雨薇（左）和吳艷妮在比賽後擁抱。( 新華社)
10月1日，中國選手林雨薇（左）和吳艷妮在比賽後擁抱。( 新華社)

杭州亞運女子100公尺跨欄1日決賽，中國隊林雨薇奪金，賽後與隊友吳艷妮相擁。當日吳艷妮因為搶跑成為話題焦點，但三日後2人的合照卻在微博上被熱傳，原來是2人身上的號碼組成「64」，正好是六四民運的禁忌數字。雖然海外網民稱「圖片在牆內被夾」，但查詢新華社官網，這張照片依然存在。

自由亞洲電台報導，這場比賽中，林雨薇以12秒74奪冠，吳豔妮以12秒77拿下第2名。吳艷妮因為搶跑被取消銀牌資格，她向大會申訴，是受到印度選手亞拉吉影響才搶跑。

10月2日，央視新聞的官方微博發文祝賀，多張照片中也曾一度出現這張林雨薇、吳艷妮相擁照片，但隨後消失。相關照片在中國媒體下架，網友轉的照片也都被刪除，只留下兩人比賽或是拉背角度的擁抱照。

杭州亞運會女子100公尺跨欄決賽，中國選手林雨薇奪得冠軍之後，與中國選手吳艷妮互...
杭州亞運會女子100公尺跨欄決賽，中國選手林雨薇奪得冠軍之後，與中國選手吳艷妮互相擁抱，由於兩人的腰牌各為6和4，照片引發熱議，在牆內被封鎖。（推特截圖／夏小華提供）

在微博上，有轉貼貼文可見「64」符號角度的擁抱照片卻成了空白照。網友留言寫道：「這張圖」、「奇妙的數字」、「為什麼沒河蟹」、「牛」、「啥都怕」。海外社群媒體上，許多網友紛紛轉發這張照片。

美國之音報導，這張照片之所以觸及中共言論審查紅線是她們穿的短褲側掛著的跑道號碼牌，一個是6另一個是4，這兩個數字單獨看再普通不過，但它們靠在一起就意義非凡，代表著1989年6月4日北京爆發天安門廣場學生民主運動的流血事件，史稱「六四事件」。

六四之後，中共經歷了江澤民、朱鎔基、胡錦濤、溫家寶和習近平時代，每個時代都將六四事件列為級別最高的禁忌詞彙之一。但凡「六四」在公共空間出現，都會立即被清除。

雖然在微博上出現圖片無法讀取的情形，但查詢新華社2日官網的發文，這張照片仍然存在沒有刪除；而央視網1日在官網的發文中，這張照片目前沒有刪除。

中國選手吳艷妮(左)在比賽中。(新華社)
中國選手吳艷妮(左)在比賽中。(新華社)

六四 微博 中共

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