田徑選手相擁合體成「64」 這張照片喚起中網禁忌記憶

10月1日，中國選手林雨薇（左）和吳艷妮在比賽後擁抱。( 新華社)

杭州亞運女子100公尺跨欄1日決賽，中國隊林雨薇奪金，賽後與隊友吳艷妮相擁。當日吳艷妮因為搶跑成為話題焦點，但三日後2人的合照卻在微博 上被熱傳，原來是2人身上的號碼組成「64」，正好是六四 民運的禁忌數字。雖然海外網民稱「圖片在牆內被夾」，但查詢新華社官網，這張照片依然存在。

自由亞洲電台報導，這場比賽中，林雨薇以12秒74奪冠，吳豔妮以12秒77拿下第2名。吳艷妮因為搶跑被取消銀牌資格，她向大會申訴，是受到印度選手亞拉吉影響才搶跑。

10月2日，央視新聞的官方微博發文祝賀，多張照片中也曾一度出現這張林雨薇、吳艷妮相擁照片，但隨後消失。相關照片在中國媒體下架，網友轉的照片也都被刪除，只留下兩人比賽或是拉背角度的擁抱照。

杭州亞運會女子100公尺跨欄決賽，中國選手林雨薇奪得冠軍之後，與中國選手吳艷妮互相擁抱，由於兩人的腰牌各為6和4，照片引發熱議，在牆內被封鎖。（推特截圖／夏小華提供）

在微博上，有轉貼貼文可見「64」符號角度的擁抱照片卻成了空白照。網友留言寫道：「這張圖」、「奇妙的數字」、「為什麼沒河蟹」、「牛」、「啥都怕」。海外社群媒體上，許多網友紛紛轉發這張照片。

美國之音報導，這張照片之所以觸及中共 言論審查紅線是她們穿的短褲側掛著的跑道號碼牌，一個是6另一個是4，這兩個數字單獨看再普通不過，但它們靠在一起就意義非凡，代表著1989年6月4日北京爆發天安門廣場學生民主運動的流血事件，史稱「六四事件」。

六四之後，中共經歷了江澤民、朱鎔基、胡錦濤、溫家寶和習近平時代，每個時代都將六四事件列為級別最高的禁忌詞彙之一。但凡「六四」在公共空間出現，都會立即被清除。

雖然在微博上出現圖片無法讀取的情形，但查詢新華社2日官網的發文，這張照片仍然存在沒有刪除；而央視網1日在官網的發文中，這張照片目前沒有刪除。