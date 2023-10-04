過去10屆亞運都贏不了 中國棒球隊這回爆冷完封日本

10月3日，杭州第19屆亞運會棒球第二階段小組賽繼續在紹興棒（壘）球體育文化中心舉行。在A組的一場比賽中，中國隊以1比0戰勝日本隊，小組賽取得了3勝0負的戰績晉級第三階段循環賽。圖為中國隊在賽後慶祝比賽勝利。 ( 中新社)

杭州亞運 棒球場上3日爆出冷門，中國隊以1：0擊敗日本 隊，過去10屆在亞運過招不曾贏過日本，第11次對戰獲勝，寫下不可思議的一戰。中國隊敲出致勝分的梁培在日本出生長大，高中就讀棒球名校東海大學菅生高校，曾以甲子園為目標。

來源:愛爾達體育家族

中國由王翔先發5局僅被敲1安打、無失分，4任後援投手聯手守成，讓日本全場只有2安打、分數掛蛋。

中國隊2局有攻勢，靠著安打、保送、犧牲觸擊、保送攻占滿壘，梁培適時安打送回全場唯一的1分，也是中國隊的致勝分，引發地主隊中國球迷全場歡呼。

10月3日，杭州第19屆亞運會棒球第二階段小組賽繼續在紹興棒（壘）球體育文化中心舉行。在A組的一場比賽中，中國隊以1比0戰勝日本隊，小組賽取得了3勝0負的戰績晉級第三階段循環賽。圖為中國隊6號梁培（紅衣）擊球。 (中新社)

值得一提的是，梁培出生於日本東京都，高中就讀棒球名門東海大學菅生高校，高中畢業後在母親勸說下回到中國打球，目前效力於中國職棒北京 猛虎隊，可以說是日本培育的棒球選手。

日本這次派出以社會人士為主的選手陣容，雖然有曾效力於美國職棒大聯盟的田澤純一，但沒有現役職業球員。另一方面，中國隊則有許多曾參加今年3月世界棒球經典賽（WBC）的選手，包括梁培。

日本東京放送電視台（TBS）報導，日本隊在A組第3戰以0比1敗給中國，在中國投手陣前僅敲出2支安打，不過仍以A組第2的成績晉級複賽。

中日過去在亞運場上10次過招，全部都由日本獲勝，其中6場更是差距10分以上的輾壓，包括上屆在雅加達以17：2慘電中國，本屆中國在第11次交手終於拿下首勝。

10月3日，杭州第19屆亞運會棒球第二階段小組賽繼續在紹興棒（壘）球體育文化中心舉行。在A組的一場比賽中，中國隊以1比0戰勝日本隊，小組賽取得了3勝0負的戰績晉級第三階段循環賽。圖為中國隊24號王翔在比賽中投球。 (中新社)

對於日本隊爆冷落敗，有日本網友很有風度地表達恭喜，稱今天對國際棒球和中國棒球來說都是歷史性的一天；也有網友對日本隊的表現感到失望，「從沒想過中國竟然會打敗日本」。還有網友說，「棒球敗給中國，簡直是前所未聞，好險還是晉級了，這是不幸中的大幸」。

中國3勝0敗，日本2勝1敗，由中國取得A組第一、帶1勝進複賽，日本則是背負1敗；B組由中華隊帶1勝、南韓隊帶1敗晉級。