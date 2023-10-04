杭州亞運／撐竿跳女王「三連冠」 插髮簪、點花鈿柔美出鏡

10月2日，中國選手李玲在頒獎儀式上，她插髮簪點花鈿。（新華社）

杭州亞運 田徑項目2日中國隊收穫兩枚金牌，「撐竿跳女王」李玲刷新了由個人保持的賽會紀錄，第三次奪得亞運女子撐竿跳冠軍，實現亞運「三連冠」的成績。結束了自己第四次亞運之旅，李玲說，這是對自己一年來辛勤備戰的肯定。而賽後記者會上，李玲插髮簪點花鈿，意外成為鏡頭嬌點。

來源：青蜂俠

中新社報導，在女子撐竿跳賽場，亞洲紀錄保持者、中國隊34歲的老將李玲第四次出戰亞運。她在廣州亞運獲得銀牌，隨後在仁川和雅加達連奪金牌。再戰杭州亞運，李玲狀態依然出色，輕鬆躍過4米30高度後，她挑戰4米53、4米63高度均一次通過。

鎖定金牌後，李玲選擇繼續挑戰自己在2019年創造的亞洲紀錄4米72。不過，她三次挑戰4米73高度失利，最終以4米63獲得冠軍，這一成績也刷新了她在雅加達亞運創造的4米60的賽會紀錄。日本 選手諸田實咲以4米48獲得銀牌，同時創造個人最好成績，另一名中國選手牛春格以4米30位居第三。

10月2日，中國選手李玲在比賽中。（新華社）

近年來李玲遭受傷病影響，甚至一度想要退役。在實現了亞運三連冠後，她說現在已經把傷病當成了朋友。「在高強度訓練中遭遇傷病不可避免，如何更好更快地恢復，是我和傷病要磨合的地方，現在的我並不畏懼傷病，對於傷病我更坦然了。」

10月2日，中國選手李玲在比賽中。（新華社）

新華社報導，衝擊亞洲紀錄失敗後，她第一時間來到教練身邊，回看視頻尋找原因。賽後的發布會上，她仍在說：「開心是一方面，也有小小的不足。這需要我在冬天的訓練中繼續改進。」

「我練習這個項目22年了，至今還是很喜歡。我喜歡桿子把我拋向空中的停滯感，這是我嚮往的感覺。」她這樣描述對事業的熱愛。

而她在賽後插髮簪點花鈿的裝扮意外引起討論，李玲說：「因為最近杭州丹桂飄香嘛，我們的領獎服也有盤扣的中式設計，我就搭配了一下。」