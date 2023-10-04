失業青年多… 「財神殿裡長跪不起」 躺平歌惹共鳴

年輕人在北京雍和宮燒香祈求好運。（路透）

中國國家統計局最後一次公布青年失業率數字，停留在7月的21.3%，相當於每五名中國年輕人，就有一人為就業 所苦。青年失業率居高不下之際，一首「躺平歌」近期在各大社交平台引發輿論共鳴。

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自由亞洲電台報導，「我燒著三塊的香，許著三個億的願…」， 這首「我在財神殿裡長跪不起」並搭配手勢舞的視頻，近期在社交媒體抖音 掀起話題。歌手李二萌娓娓道來這一代年輕人的苦，「吃不同的泡麪，下班最擔心電爐裡沒電，白天紙上畫事業，深夜裡夢著姻緣，從此不在寺廟就在彩票店」、「從此沒有愛情可以但沒錢真不行，從此上班和上進之間我選擇了躺平，從此體系和關係之間我選擇佛系。」

有網友發問：「這個是誰寫的詞？」 留言有人回應：「是不是說到心坎兒上？」還有人留言，「是誰把人變成這樣的？」、「這歌能火嗎？從此我是絕對明白，躺平是啥玩意。從此我是真的懂了，什麼是無奈的人生」。

還有網友寫道，「路一年比一年難走，錢一年比一年難掙，物價一年比一年高。網路發達，大數據的迎來，各個行業都開始內捲了。在底層生活的人，一天比一天難…。」

網易報導，由於經濟不景氣造成失業，很多已貸款 買房的人失業斷供，損失慘重。不少失業年輕人做起了直播主，多地大橋下驚現深夜直播主扎堆兒聚集的景象，有人形容是「新時代的丐幫」。