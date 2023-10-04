中客長假飛日航線滿座? 環時批日媒假宣傳

環球時報批，中國「雙節」長假期間赴日航班「基本滿座」，是日媒炒作，旨為藉臆造出來的中國人「赴日旅遊熱」來淡化、敷衍和轉移日本核汙染水排海的責任。（取自環球網）

日本 8月時將福島核汙水 正式排海，引起全球撻伐，相關問題亦在中國民眾之間掀起反日情緒，更曾傳出大批旅客取消赴日本旅遊，但本次連假時，中國飛往日本的航班據說是「基本滿座」。對此，中國官媒環球時報2日發文，批評日本本多家媒體炒作、虛假宣傳，只為製造中國人「忘性大」、「不在乎日本核汙染水排海」等誤導性論調。

據環球時報消息指出，該篇文章由黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛所寫。笪志剛文章指出，日本富士電視台、每日新聞等多家媒體在中國「中秋、十一」黃金周前，就開始密集炒作所謂「從北京 飛往東京的航班座無虛席」、「日本成為中國遊客熱門旅遊目的地」等消息，並將上述論點與中國民眾對日本核汙染水排海的態度強行掛鉤，試圖模糊概念，忽略了其中包含大量商務往來和留學人員。

笪志剛稱，多家日媒集中火力開啟這場「旅遊輿論戰」還有一個攻心為上的賣點，目的都是刻意反襯一個「中國人自相矛盾」的結論，就是中國老百姓只是嘴上喊喊，日本核汙染水排海並沒真正影響他們赴日旅遊。他認為，事實上，日本並沒有像日媒說得那麼「大受歡迎」，中國的赴日旅遊團更是幾乎沒人報。此番炒作，是藉臆造出來的中國人「赴日旅遊熱」來淡化、敷衍和轉移日本核汙染水排海的責任。

笪志剛批評，這些日媒發起這場陸客赴日旅遊「宣傳戰」的心思，無外乎是營造對日本有利的所謂「中國人不在乎日本核汙染水排海」、「中國人忘性大」等不實訊息。然而，日媒操弄輿論用歪了「借力打力」的方向，宣傳錯位。日媒將中日本來有望有所恢復的旅遊、日益升溫的留學和商務等民間往來用來使本國核汙水排海「正當化」，不僅牽強，也很危險。他特別指出，現在中日之間每周往來航班數量只有365班次，距疫情前高峰時每週上千班次相去甚遠。

笪志剛還說，日本一些媒體過去沒少做過類似的事。在此當口，日媒明智的做法應是實踐良知媒體的倫理責任，敦促東京正視甚至修正自己在這個問題上的做法，而不應該是「助紂為虐」。他強調，有必要用事實進一步拆穿日媒的輿論戰甚至虛假宣傳，進一步讓世人認清日本輿論甚至官方在核汙染水排海問題上的不負責任做法。