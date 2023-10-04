我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美52%成人不接種新疫苗 受訪者傾向打流感和RSV疫苗

巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

中客長假飛日航線滿座? 環時批日媒假宣傳

記者謝守真／綜合報導
環球時報批，中國「雙節」長假期間赴日航班「基本滿座」，是日媒炒作，旨為藉臆造出來的中國人「赴日旅遊熱」來淡化、敷衍和轉移日本核汙染水排海的責任。（取自環球網）
環球時報批，中國「雙節」長假期間赴日航班「基本滿座」，是日媒炒作，旨為藉臆造出來的中國人「赴日旅遊熱」來淡化、敷衍和轉移日本核汙染水排海的責任。（取自環球網）

日本8月時將福島核汙水正式排海，引起全球撻伐，相關問題亦在中國民眾之間掀起反日情緒，更曾傳出大批旅客取消赴日本旅遊，但本次連假時，中國飛往日本的航班據說是「基本滿座」。對此，中國官媒環球時報2日發文，批評日本本多家媒體炒作、虛假宣傳，只為製造中國人「忘性大」、「不在乎日本核汙染水排海」等誤導性論調。

據環球時報消息指出，該篇文章由黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛所寫。笪志剛文章指出，日本富士電視台、每日新聞等多家媒體在中國「中秋、十一」黃金周前，就開始密集炒作所謂「從北京飛往東京的航班座無虛席」、「日本成為中國遊客熱門旅遊目的地」等消息，並將上述論點與中國民眾對日本核汙染水排海的態度強行掛鉤，試圖模糊概念，忽略了其中包含大量商務往來和留學人員。

笪志剛稱，多家日媒集中火力開啟這場「旅遊輿論戰」還有一個攻心為上的賣點，目的都是刻意反襯一個「中國人自相矛盾」的結論，就是中國老百姓只是嘴上喊喊，日本核汙染水排海並沒真正影響他們赴日旅遊。他認為，事實上，日本並沒有像日媒說得那麼「大受歡迎」，中國的赴日旅遊團更是幾乎沒人報。此番炒作，是藉臆造出來的中國人「赴日旅遊熱」來淡化、敷衍和轉移日本核汙染水排海的責任。

笪志剛批評，這些日媒發起這場陸客赴日旅遊「宣傳戰」的心思，無外乎是營造對日本有利的所謂「中國人不在乎日本核汙染水排海」、「中國人忘性大」等不實訊息。然而，日媒操弄輿論用歪了「借力打力」的方向，宣傳錯位。日媒將中日本來有望有所恢復的旅遊、日益升溫的留學和商務等民間往來用來使本國核汙水排海「正當化」，不僅牽強，也很危險。他特別指出，現在中日之間每周往來航班數量只有365班次，距疫情前高峰時每週上千班次相去甚遠。

笪志剛還說，日本一些媒體過去沒少做過類似的事。在此當口，日媒明智的做法應是實踐良知媒體的倫理責任，敦促東京正視甚至修正自己在這個問題上的做法，而不應該是「助紂為虐」。他強調，有必要用事實進一步拆穿日媒的輿論戰甚至虛假宣傳，進一步讓世人認清日本輿論甚至官方在核汙染水排海問題上的不負責任做法。

日本 核汙水 北京

上一則

中客旅遊風格變了「嫌長愛短」導致機票價格大跳水

下一則

過去10屆亞運都贏不了 中國棒球隊這回爆冷完封日本

延伸閱讀

亞運棒球中國完封日本 致勝關鍵梁培出身日棒球名校

亞運棒球中國完封日本 致勝關鍵梁培出身日棒球名校
中國人遊日熱情高漲？中國官媒批日媒炒作

中國人遊日熱情高漲？中國官媒批日媒炒作
亞運女足／中國3:4不敵日本二隊 無緣決賽

亞運女足／中國3:4不敵日本二隊 無緣決賽
日本又現惡搞行為 租高級車入海邊淺灘只為拍照

日本又現惡搞行為 租高級車入海邊淺灘只為拍照

熱門新聞

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
福廈高鐵的湄洲灣跨海大橋。（中新社）

離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車

2023-09-26 09:17

超人氣

更多 >
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？