中國圈粉 48歲體操選手「丘媽」：想做的事別管年紀

丘索維金娜稱將把報紙當作杭州亞運的美好紀念。 （取材自上觀新聞）

被粉絲暱稱「丘媽」的48歲烏茲別克體操名將丘索維金娜，生涯8度征戰奧運、參加6次亞運會，今年杭州亞運 競技體操比賽雖然結束了，但她用獨特的人生經歷和人格魅力，圈粉無數中國觀眾的心。

上觀新聞報導，丘索維金娜在杭州亞運會這段時間，清楚地知道「丘媽」的中國發音，也了解那是飽含愛意且不乏敬意的暱稱。近年來，丘索維金娜每次出現在世界大賽 上，總會引發一次熱度，對於自己成為焦點人物，她表示「能得到這樣大的關注度，所有的運動員都會感到很開心，當大家都為她加油的時候，就會充滿力量，就有被支持的感覺。」

丘索維金娜13歲時開始參加青少年比賽，35年的體操生涯有許多瞬間讓她難忘。丘索維金娜說，其中一次是她在國際比賽中成功完成自己曾認為幾乎不可能完成的動作，「那一刻我感受到了巨大的突破和成就感。」

她也表示，其實每次能代表國家參加比賽，「無論成績如何，都讓我深感榮幸和自豪。站在頒獎台上，聽到國歌響起的時刻，是我職業生涯中最讓我感動和驕傲的瞬間之一。」

丘索維金娜受訪。 （取材自上觀新聞）

中國有句俗話說「樹老根先枯，人老腿先衰」，儘管丘索維金娜已經48歲，在賽場仍散發出沉穩氣場。被問及她是靠著天賦還是強大的精神力量？丘索維金娜說，「我覺得這取決於每個人自己的想法，自己的意志，別管年紀，如果是你內心真正想做的，那麼你就可以做到，尤其是針對女人。」