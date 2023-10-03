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杭州亞運／中國丟了跨欄10連冠 20歲小將：對不起師父前輩們

中央社／台北3日電
杭州亞運田徑男子110米欄決賽，出現雙金牌。 (中新社)
杭州亞運田徑男子110米欄決賽，出現雙金牌。 (中新社)

杭州亞運男子110公尺跨欄決賽，中國隊僅摘銅，失去十連冠；中國媒體今天坦言，作為中國田徑傳統的優勢項目，出現了人才斷層問題，面對其他國家的崛起，中國辛苦追趕。

中國媒體澎湃新聞今天報導，10月2日科威特的雅各布與日本選手高山峻野共同獲得男子110公尺跨欄決賽金牌，而身旁獲得銅牌的中國新秀徐卓一臉難掩失落。

報導指出，這是中國田徑隊自1986年以來首次無緣該項目金牌，跨欄亞運9連冠的輝煌戛然而止。

澎湃新聞表示，對於中國田徑隊來說，110公尺跨欄曾經象徵著榮耀與輝煌，從崔麟到王勳華，再到余志誠、李彤、陳雁浩、劉翔和謝文駿聯手創造的9連冠，中國110公尺跨欄一直在亞洲處於統治地位。但今年在杭州亞運卻未能延續到10連冠。

杭州亞運田徑男子110米欄決賽，高山峻野(左)與科威特好手尤哈(中)成績相同並列...
杭州亞運田徑男子110米欄決賽，高山峻野(左)與科威特好手尤哈(中)成績相同並列金牌，中國選手徐卓一(右)奪銅。 (中新社)

20歲的徐卓一賽後受訪時，聲音有些顫抖，第一句話就是「對不起」、「對不起我的師父和前輩們，沒能保住中國的（連續）第10塊金牌。」

報導評論，在過去約10年，當謝文駿從劉翔手中接過大旗之後，中國110公尺跨欄在亞洲的領先優勢就在被不斷縮小。

2014年的仁川亞運，謝文駿奪冠的優勢只有0.07秒；而在2018年的雅加達亞運上，這個優勢被進一步縮小到了0.05秒。從亞運結果來看，中國要追趕其他國家並不輕鬆。

報導表示，例如日本田徑隊本屆沒有帶來他們最好的110公尺跨欄選手，23歲的泉谷駿介今年6月在日本全國田徑錦標賽上以13秒04刷新了日本全國紀錄，在此之後，他又在布達佩斯世錦賽上跑出13秒19，位列決賽第5，並且成為日本田徑歷史上第一位闖進世錦賽決賽的選手。從成績上來看，泉谷駿介已經是亞洲110公尺跨欄的一哥。

另外，日本年僅21歲的混血選手村竹拉希德這個賽季同樣跑出了13秒04的成績，並且3度跑進13秒20。

反觀中國隊，除了朱勝龍這個賽季跑出過一次13秒25排在世界第25位外，徐卓一的個人最好成績13秒39，另19歲的劉俊茜跑出的13秒40。

分析認為，中國110公尺跨欄人才斷層是因為選手飽受傷病困擾，如果頂尖選手沒有受傷，按照正常水準練習，現在應該有跑進13秒20以內的能力。

報導表示，從目前中國處於的競爭狀況，需要製造更激烈的競爭環境，更多擁有豐富短跨訓練經驗的教練，以及更成熟的人才培養梯隊，才有可能在下一個亞運幫助這些年輕人快速成長。

日本 杭州亞運 本田

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