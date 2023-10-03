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越南巴沙魚出口下滑 中國「酸菜魚賣不動」害的？

中國新聞組／北京3日電
巴沙魚。（取材自微信）
巴沙魚。（取材自微信）

巴沙魚肉嫩無刺、價格低廉，近年來成為中國餐飲通路的明星食材，尤其是成為酸菜魚的重要原料。而越南作為巴沙魚的主要出口國，也賺得盆滿缽滿。不過今年以來，外傳隨著中國酸菜魚「賣不動」了，越南的巴沙魚出口也陷入不景氣。

中國新聞週刊報導，中國水產流通與加工協會理事樊旭兵表示，近年來由於美國對越南巴沙魚進行反傾銷調查，再加上中國「酸菜魚火了」，魚片需求量大增，中國一躍成了越南巴沙魚最大買主。全球有2000家連鎖餐廳的「魚你在一起」主打的酸菜魚，正是使用越南巴沙魚，每年進口量達1萬噸。

樊旭兵指出，巴沙魚備受餐廳歡迎，一方面是價格優勢，另一方面是深加工程度高，方便使用。

過去三年的疫情，讓預製菜大為風行，2021年中國酸菜魚預製菜市場規模5.9億元（人民幣，下同），不過，連續多年高速發展的酸菜魚突然慢了下來，市場甚至傳聞「酸菜魚賣不動了」。

番茄資本創辦人卿永曾表示，根據2021年至2022年5月數據，酸菜魚新開店數2萬4558家，關店數2萬3220家。但實際上，餐飲業恢復速度超過了預期，「過去三年我們平均每年開店300家，但今年截至9月28日就已開店569家」。

「越南巴沙魚出口下滑是因為中國酸菜魚賣不動」的說法並不準確，「魚你在一起」創始人魏彤蓉看來，越南巴沙魚需求減弱的真正原因是，國產黑魚搶占了部分市場，實現了酸菜魚食材的國產替代。

魏彤蓉指出，疫情後，越南的巴沙魚進入中國須層層安檢，有時候一等一個月。而黑魚產區主要在廣東，不存在這個問題。而且黑魚價格和巴沙魚差距不大，只高出15~20%，均攤到每一份上差距就更小了。而且「黑魚是魚片形態，做熟後漂在上面，而巴沙魚是魚塊，會沉底，從消費者的觀感上來說，前者更占優勢」。目前，「魚你在一起」的巴沙魚與黑魚使用量比例，從疫情前的4：1，到現在為1：1。

至於，越南巴沙魚會被擠出中國市場嗎？分析指出，這倒不會，相反地隨著酸菜魚產業的不斷壯大，巴沙魚的需求量還會穩定上升。

酸菜魚。（取材自每日食品網）
酸菜魚。（取材自每日食品網）

越南 疫情

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