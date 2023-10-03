湖南景區懸崖開便利店…服務攀岩者 飲料5元

懸崖上的便利商店。（取材自北京青年報）

湖南省平江石牛寨景區的懸崖上有一間小店，被網友稱為「最不便利的便利商店」引發熱議。這間小店在崖壁上，攀岩者經過時，可以從工作人員處獲得飲料等補給。在中秋、國慶假期期間，便利商店除了為遊客免費提供瓶裝水外，還準備了200塊左右的免費月餅。此外，有需要的遊客還可以在攀岩途中到店裡休息一下。

來源：YouTube

北京 青年報報導，影片顯示，在石牛寨景區，一座距離地面約120公尺高的懸崖壁上，有一個小屋上面寫著便利店三個大字。在便利商店旁，是該景點飛拉達攀岩項目，遊客可透過鐵扶手橫梯、固定纜索等裝置完成攀岩。

景區工作人員介紹，此便利商店面積約2平方米，免費提供攀岩者礦泉水，遊客也可花錢購買功能飲料，價格在5至7元（人民幣，下同）不等。「這些飲料都是我們的工作人員一瓶一瓶裝在書包裡背上去的，每天我們會先背上去幾十瓶水和飲料，後面根據當天參與攀岩的人數，再看要不要進一步補充」。