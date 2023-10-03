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湖南景區懸崖開便利店…服務攀岩者 飲料5元

中國新聞組／北京3日電
懸崖上的便利商店。（取材自北京青年報）
懸崖上的便利商店。（取材自北京青年報）

湖南省平江石牛寨景區的懸崖上有一間小店，被網友稱為「最不便利的便利商店」引發熱議。這間小店在崖壁上，攀岩者經過時，可以從工作人員處獲得飲料等補給。在中秋、國慶假期期間，便利商店除了為遊客免費提供瓶裝水外，還準備了200塊左右的免費月餅。此外，有需要的遊客還可以在攀岩途中到店裡休息一下。

來源：YouTube

北京青年報報導，影片顯示，在石牛寨景區，一座距離地面約120公尺高的懸崖壁上，有一個小屋上面寫著便利店三個大字。在便利商店旁，是該景點飛拉達攀岩項目，遊客可透過鐵扶手橫梯、固定纜索等裝置完成攀岩。

景區工作人員介紹，此便利商店面積約2平方米，免費提供攀岩者礦泉水，遊客也可花錢購買功能飲料，價格在5至7元（人民幣，下同）不等。「這些飲料都是我們的工作人員一瓶一瓶裝在書包裡背上去的，每天我們會先背上去幾十瓶水和飲料，後面根據當天參與攀岩的人數，再看要不要進一步補充」。

據介紹，便利商店每天上午8時開始營業，到下午5時閉店，「有時遊客人數少，我們就不會安排人在便利商店值守，讓遊客自己按需要取用，並當場掃碼付款。」工作人員表示，便利商店的收入一般和當天攀岩的遊客人數有關，少的時候一天只有10多名遊客，多的時候一天會有100多人，營業額則從幾百元到幾千元不等。

湖南省平江石牛寨景區懸崖上的便利商店。（取材自北京青年報）
湖南省平江石牛寨景區懸崖上的便利商店。（取材自北京青年報）

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