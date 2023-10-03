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杭州亞運／乒乓男單內戰 王楚欽拍下樊振東、第4金入袋

中國新聞組／北京3日電
當日，在杭州亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽以4比3戰勝隊友樊振東，奪得金牌。（新華社）
當日，在杭州亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽以4比3戰勝隊友樊振東，奪得金牌。（新華社）

杭州亞運會乒乓球比賽2日迎來收官之戰，當晚的男單決賽上演中國內戰，23歲王楚欽對戰勝26歲隊友樊振東，兩人比分一路緊咬，最終打滿七局，王楚欽以4比3險勝奪冠，成為本屆亞運會的四金王。這也是中國乒乓球隊連續第6次奪得亞運會男單冠軍。國乒在本屆亞運會上收穫男團、女團、男單、女單、男雙和混雙6枚金牌，只有女雙項目無緣獎牌。

來源：愛爾達體育家族

澎湃新聞報導，此前進行的四強賽樊振東、王楚欽分別贏球會師決賽，提前為中國隊鎖定這枚金牌。而樊振東遭遇張禹珍，丟掉本屆亞運的第一局球。

樊振東與王楚欽對決開始時，樊振東拿下第一局後，王楚欽連得3分拿下第二局；第三局開始後兩人幾次戰成平分，王楚欽隨後連續得分以10：5拿到局點。樊振東沒有放棄，連救5個局點追平，王楚欽最終拿下第三局。

此時的樊振東衣服已經濕透，他申請回到更衣室換上衣——換好衣服的樊振東在第四局逐漸先聲奪人，開局實現4：1領先，隨後11：7拿下這一局，將大比分扳至2：2平。打完這一局，樊振東剛剛換好的球衣再次濕透，節間他也更換第二件球衣。

王楚欽奪得男子單打金牌，圖為樊振東在比賽中。（ 新華社）
王楚欽奪得男子單打金牌，圖為樊振東在比賽中。（ 新華社）

在杭州亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽以4比3戰勝隊友樊振東，奪得...
在杭州亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽以4比3戰勝隊友樊振東，奪得金牌。（新華社）

第五局王楚欽一開始便搶占先手打出9：2，最終11：4拿下這一局，這也是整場比賽分差最大的一局。第六局樊振東再度扳回3：3的局面。最後的第七局，王楚欽的表現更加韌勁，最終11：8收穫金牌。

報導指出，贏下這場比賽後，王楚欽首次收穫亞運會乒乓球男單冠軍，這也是王楚欽本屆亞運在男團、混雙和男雙後，收穫的第四枚金牌。

賽後談及男單決賽，王楚欽希望能夠享受比賽：「這個世界上任何一個人面對樊振東都不會說有信心取得勝利。希望跟東哥多學習，這是我第一次在亞運會打進男單決賽，希望不留遺憾。」

杭州亞運

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