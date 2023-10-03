許家印效應？滬企設武裝部被酸防止惡意討薪

上海城投集團成立武裝部，網友質疑其是用來對付討薪民眾。圖為9月28日上海城投武裝部揭牌儀式。（取材自上海城投集團網站）

隸屬上海市國資委的國有企業上海城投集團，近日以「加強國防後備力量建設」為由，成立由上海警備區直接管理的武裝部。網友質疑，成立武裝部是為了因應越來越多的民眾維權抗議；也有網友質疑，是提前為恒大 引發的爛尾樓 準備，扣個「惡意討薪」的帽。中國的入口網站已刪除相關報導。

據東方網報導，上海城投集團9月28日舉行人民武裝部（簡稱「人武部」）成立大會，上海警備區司令劉傑、政委胡世軍等上海警備區主要官員均出席成立大會，為人武部揭牌；劉傑在成立大會上對城投人武部建設提出要求，要深刻理解掌握黨管武裝工作的政治屬性和時代特性，堅持規範抓建、特色抓建、品牌抓建。

海城投集團黨委書記、董事長蔣曙傑則表示：「上海城投集團將堅持黨管武裝不動搖，大力推進規範化國企人武部建設，在人員配備上優先保障，在經費物資保障上全力支持。」澎湃等媒體也報導說，上海城投成立人民武裝部，由上海警備區管轄。

人民武裝部是半軍事機構，也就是持有武器，這件事引發關注，甚至在輿論受管控的知乎等社媒上也出現相關討論。有華人 網友在社群平台Ｘ（推特前身）留言說，城投武裝部就是「有槍的城管」；另有網友留言說，上海城投成立武裝部，看誰敢來討薪？

「愛瘋言瘋語的狼飄」的網友發文說：「我惡意的猜測，很有可能是為了應付那些追債的人，未來發生任何糾紛的時候，將責任推給城投公司的部門」。

旅美企業家孟軍曾在「菁英論壇」上分析說，許家印被抓標誌著恒大徹底垮掉，接下來會有很多類似恒大的房企會爆雷，而地產帶動五、六十個行業，鋼材、水泥、木材、運輸、家電等等，會導致全國性金融系統的崩塌。