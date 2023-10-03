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杭州亞運／科威特選手擲鏈球失誤 裁判被球砸骨折

中國新聞組／北京3日電
阿里贊卡維（左）砸傷裁判黃勤華。（Getty Images）
阿里贊卡維（左）砸傷裁判黃勤華。（Getty Images）

杭州亞運田徑賽場日前發生意外，科威特隊選手阿里贊卡維，在男子鏈球決賽時出現失誤，誤將重達7.26公斤的比賽用鏈球，擊中在旁的62歲裁判黃勤華的腿部，令對方右腿腳脛腓骨開放性骨折須送醫治理，目前情况穩定。

來源：九派新聞

中通社報導，10月1日，杭州亞組委宣傳部部長、杭州亞運會主新聞發言人許德清對此事進行了通報。 據杭州亞運會賽事總指揮部醫療衛生指揮中心通報，這位受傷者叫黃勤華，男，62歲，競賽部國內技術官員。

許德清表示，目前的傷者意識清醒，生命體徵平穩，後被送往浙大二院的第三院區（治療），昨天20時15分到達了醫院。目前一切正常、狀態良好。

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）
阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

根據現場視頻，科威特選手在投擲鏈球時出現脫手，導致鏈球飛向旁邊的防護網，位於防護網外側的裁判隨即被砸傷，隨後被緊急送醫。

男子鏈球決賽，最後由中國隊選手王琦擲出72.97米奪得金牌，這是中國男子鏈球時隔29年再奪亞運金牌。收穫亞運冠軍，王琦說，回顧這一年比賽，整體來說「挺順利的」。

至於「砸人肇事」的阿里贊卡維最終只憑第2擲的67.57米排第8完賽，無緣獎牌。

黃勤華被緊急送醫。(取材自錦觀新聞)
黃勤華被緊急送醫。(取材自錦觀新聞)

消息傳出後，引發網民議論，「裁判得刀槍不入？」、「每次看鏈球標槍鉛球投擲類比賽我就總感覺要出事」，也有網民批評浙江讓62歲的老同志做這麼危險的工作是「超齡工作」。

阿里贊卡維（左）探望受傷的裁判黃勤華。（Getty Images）
阿里贊卡維（左）探望受傷的裁判黃勤華。（Getty Images）

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