許家印「錢進美國、債留中國」 創維創始人痛批騙國家騙百姓

9月28日晚間，在傳出中國恆大集團董事局主席許家印因涉嫌違法犯罪遭相關部門依法採取強制措施後，許家印的母校就趕緊與其劃清界線。（路透）

恒大集團 債務風暴席捲，拖累眾多企業與民眾，中國官方出手整治、收網逮人，企業家開始表忠；中國知名企業創維創始人黃宏生痛斥恒大創辦人許家印「公然以中國人民為敵」，「騙國家騙老百姓」，「是自毀滅亡」，許家印母校武漢科技大學管理學院也迅速清空許家印資料。華爾街 日報則指出，北京 當局正在調查許家印是否將資產轉移到海外。

創維創始人黃宏生拍影片透露，恒大許家印是用美國法律破產保護，把妻兒移民美國，資產存入美國，公然與國家為敵。（騰訊視頻截圖）

來源：旭光時評

據騰訊微信視頻報導，黃宏生近日公開拍攝影片痛斥許家印，並稱很多好朋友都被恒大騙了，「把錢存進去，每年回報15%，結果不但利息一分拿不到，本金全部毀滅了」。

他稱，出事原因是許家印在美國申請破產保護。恒大於2021年出事，「欠了三個7000億人民幣！」官方將所有法律訴訟歸結到廣東高級法院，這是因為政府給他一個保護時間，讓他能夠以空間換取時間，解決各樣的糾紛，「保護非常明顯」。

他透露，中國官方最近動手，是因為許家印「他犯了大忌，用美國的法律進行破產保護」在老婆兒子移民美國後，再透過發債，將中國資產，換成美國人的個人資產，「然後就保護美國這個個人資產，變成債務扔給中國，所有資產在美國名下，利用美國政治解套，這便是與國家為敵」。

黃宏生還以華為為例指出，企業遇到困難，應真心實意去面對，「得到市場和政府信任」，現在華為已度過災難。影片獲官媒「環球時報」前總編輯胡錫進等人在微博轉發，引起關注。

據了解，企業界早有聲音質疑恒大的發展。2021年，有「玻璃大王」之稱的福耀玻璃集團創始人曹德旺在中國企業家發展年會上怒批許家印，指他明明自身只有39億資本，貸款居然能做到2兆，這就是「中國式金融」。他當時稱做人不要貪，要一步步來，「你想挖別人的心，應該擔心自己的心會不會被人挖走」。

據本報系聯合報報導，許家印還在母校武漢科技大學擔任博士生導師，曾指導十多名研究生論文。據悉，武科大聘任許家印的原因在於，「他能把理論和實踐有機結合，並以所創辦的企業成功證明他的管理理論的成功」，「長江日報」報導，有不少考生就是慕許家印之名而報考該院研究生。

但許家印被採取強制措施，武科大管理學院也與許家印畫清界線；原本該院網站「校友風采」一欄詳細介紹許家印的生平與成就，但相關資料在9月29日已遭全數清空。