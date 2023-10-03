被拐37年 川男跨越千里返河南家鄉認親 含淚吃下媽媽煮的醪糟蛋

媽媽餵劉濤吃醪糟蛋。(取材自封面新聞)

四川一名43歲的男子被拐37年，近日跨越1000多公里，終於踏上心心念念的家鄉。見到自己的媽媽後，他雙膝跪地，泣不成聲，含著淚吃下媽媽親手煮的醪糟蛋（酒釀蛋）。

封面新聞報導，他在河南 名叫石俊海，而他在達州渠縣的名字叫劉濤 。劉濤說：「如果我會畫畫，我一定會把家鄉畫出來，我一輩子都忘不了。」為了迎接失散37年的親人，渠縣的親人也早早等在現場。現場，媽媽輕聲安慰著兒子：「不哭，不哭了，咱回家了！」

認親過後，媽媽為劉濤煮了一碗醪糟蛋，劉濤再次跪下，飽含熱淚，像個小孩一樣，肆意地享受著媽媽「餵飯」的幸福。

據家人講述，劉濤於1986年5月16日被拐，那時，劉濤還沒有上學讀書，兩個哥哥在校上學。

失蹤當天，劉濤在麻柳街上玩耍，莫名其妙就消失了。家人到處打聽、四處尋找，有人看見劉濤被一個陌生人從學校後面，經過一個叫「半邊山」的地方帶走。

事發後，父母和家人報了警，也做過DNA 比對，這麼多年從來沒有放棄過尋找。

根據警方調查，劉濤被拐時約6歲。事發當天中午，劉濤在離家三公里左右的野外小徑放牛，被一名中年男子帶走。

此後，劉濤被帶著一路從中午走到天黑，到了一個小村莊，在村裡一戶人家住了一夜。隔天早上，中年男子帶著他坐了一艘鐵船過河，在一個特別熱鬧、像城市一樣的地方轉坐火車，天黑時到了河南安陽，又轉坐機動三輪車一路來到養父養母家。

劉濤回憶，雖然不記得家在哪裡，只記得家裡有父母，兩個哥哥，好像還有奶奶。但是，劉濤對家鄉的地形、環境記憶猶新，多年來一直沒有忘記。他記得離家不遠處有電影院、糧食局、醫院等，所以儘管他找過很多地方，也向很多人打聽過，但親人仍是杳無音信，最終只得報警，並向「寶貝回家」求助。