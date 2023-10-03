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天津「盤頭大姨」暴紅 明星也打卡 盤一個頭收40元

中國新聞組／北京3日電
赴天津盤頭後的「小龍女」李若彤。（視頻截圖）
赴天津盤頭後的「小龍女」李若彤。（視頻截圖）

天津盤頭大姨近日在社群平台上引起熱議，網友稱盤頭是去天津必須深度體驗的計畫之一，許多年輕人專門到天津打卡盤頭。

來源：YouTube

網路上的盤頭大姨，大多高高盤著各色蓬鬆的頭髮，撒上閃閃的金粉。公開資料顯示，把頭髮高高盤起，不但精神板正，且方便勞動，逢年過節，盤髮的大姨們更多。天津一家盤頭店的工作人員告訴九派新聞，盤頭一般花20分鐘到30分鐘，有些頭型要燙頭就稍微久一點。他們店盤一個頭的價格為人民幣40元（約5.5美元），添加裝飾物，例如緞帶、蝴蝶等要另外收費。

澎湃新聞報導，值得一提的是，「小龍女」、知名演員李若彤、代樂樂最近也都專程到訪天津，當了一回「盤頭大姨」。天津「盤頭大姨」所帶來的流量影響力可見一斑。

據報導，一名從北京前往天津遊玩的「00後」女遊客說，這個假期各地都開啟了「人從眾」模式，她原本已經打消出遊的念頭，但在網路上時常刷到「盤頭大姨」影片後，她決定來一場天津遊，「路途和時間都不長，行程也自由，最重要的是，自己也能當一把天津『網紅景點』。」

女遊客表示，「我去到和平路的一家網紅大姨理髮廳，但是她最近只能營業半天，而且全都排滿了。」最後她尋找到了一家在晨陽道附近巷子裡的美髮店，預約了10月4日的盤頭，「我到時候準備帶我媽和妹妹都來盤一個。」

演員代樂樂到天津體驗盤頭。（視頻截圖）
演員代樂樂到天津體驗盤頭。（視頻截圖）

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