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中國十一長假前3天 電影新片票房突破17億人民幣

記者陳言喬／即時報導
圖為香港市民到電影院看電影。 （中新社）
圖為香港市民到電影院看電影。 （中新社）

據貓眼專業版數據，截至10月2日19時30分，2023年中國十一國慶檔電影新片票房榜（含預售）突破17億元人民幣(約2.3億美元)。今年中秋節加上國慶節，中國內地調休後足有9月29日至10月6日共8天長假，共有12部電影新片上映。

中通社報導，從新片數量上看，今年中國國慶檔達到了五年內最高水準。12部影片涵蓋戰爭、動作、愛情、動畫等多種類型，為觀眾提供了充足豐富的觀影選擇。　　

目前看來，中國著名導演張藝謀執導的《堅如磐石》基本領先今年國慶檔。該片號稱張藝謀的首部犯罪懸疑電影，2019年4月開機，經過4年多的打磨才與觀眾見面，「戲骨」張國立、于和偉於片中上演官商博弈。

《志願軍：雄兵出擊》《前任4：英年早婚》《莫斯科行動》目前位於國慶檔票房榜第二梯隊。其中《志願軍：雄兵出擊》由陳凱歌執導，唐國強、王硯輝等主演。

該片立足歷史角度，詳細描述了抗美援朝戰爭緣起，以壯烈群像與個性化角色共同刻畫的方式，書寫了中國志願軍驚天地、泣鬼神的不朽豐碑。

《前任4：英年早婚》是由韓庚、鄭愷領銜主演的愛情喜劇，勾勒了當代年輕人愛情生活圖鑒，頗能引起觀眾共情。《莫斯科行動》則根據中國第一樁跨境追捕真實案件改編，硬核動作場面以及警匪智力與心理博弈扣人心弦，香港著名演員劉德華擔任該片聯合監制並特別出演。

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