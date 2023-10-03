杭州亞運／中國「撐桿跳女王」奪金 賽後記者會髮飾有亮點

10月2日，中國選手李玲在比賽中。（新華社）

杭州亞運 田徑項目2日繼續進行，中國隊收穫兩枚金牌，「撐桿跳女王」李玲刷新了由個人保持的賽會紀錄，第三次奪得亞運女子撐桿跳冠軍。

賽後記者會會上，李玲插髮簪點花鈿，「因為最近杭州丹桂飄香嘛，我們的領獎服也有盤扣的中式設計，我就搭配了一下。」

在女子撐桿跳賽場，亞洲紀錄保持者、中國隊34歲的老將李玲第四次出戰亞運。她在廣州亞運獲得銀牌，隨後在仁川和雅加達連奪金牌。再戰杭州亞運，李玲狀態依然出色，輕鬆躍過4米30高度後，她挑戰4米53、4米63高度均一次通過。

10月2日，中國選手李玲在頒獎儀式上，她插髮簪點花鈿。（新華社）

鎖定金牌後，李玲選擇繼續挑戰自己在2019年創造的亞洲紀錄4米72。不過，她三次挑戰4米73高度失利，最終以4米63獲得冠軍，這一成績也刷新了她在雅加達亞運創造的4米60的賽會紀錄。日本選手諸田實咲以4米48獲得銀牌，同時創造個人最好成績，另一名中國選手牛春格以4米30位居第三。

近年來李玲遭受傷病影響，甚至一度想要退役。在實現了亞運三連冠後，她說現在已經把傷病當成了朋友。「在高強度訓練中遭遇傷病不可避免，如何更好更快地恢復，是我和傷病要磨合的地方，現在的我並不畏懼傷病，對於傷病我更坦然了。」

談及明年的巴黎奧運 ，李玲說她依然充滿期待，希望能夠彌補東京奧運 失利的遺憾，在巴黎奧運上創造自己的最好成績。