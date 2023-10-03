女兒出生22天離世 「南京胖哥」退捐款 網嘆：好人沒好報

「南京胖哥」2021年救人受傷送醫。（取材自微博）

南京男子邱紹春2021年見義勇為，奮勇力抗一名斬人男子被刺中三刀，獲網友封為「南京胖哥」。近日有個不幸的消息傳出，他的女兒出生後第22天因心臟病 去世，他稍早前曾在網路上募款為女兒湊醫療費。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，9月26日，邱紹春在網路上發視訊求救。他說，女兒因嚴重心臟病，術後只能靠ECMO機器維持心肺功能，後續治療還面臨高昂的費用，他實在沒辦法才上網求助。

「求求大家幫幫我，幫我把寶寶留下來。她來到這邊才十幾天。」邱紹春在影片中說。

在網路上發布求助視頻的第二天，9月27日，邱紹春再次發布視頻，表示自己已關閉網路上的募款通道。

邱紹春感謝愛心人士的關心，他說，網上的募捐和朋友的私下轉帳，已經湊到11、12萬元，「已經夠寶寶這個階段、這個療程的治療費用了。」

10月1日，邱紹春發影片表示，寶寶昨天後走了，今天到醫院來把帳結了。整個醫院費用是21萬3300元，到昨天用掉了21萬7000元，去掉了保險 報銷還退了12萬5000元。

9月27日，邱紹春發布視頻，表示自己已經關閉了網路上的募款通道。（取材自紅星新聞）

邱紹春感謝網友對他的支持，「在我求助的那兩天，收到了很多朋友在網路上的捐款，加上基金會一共是11萬5487元，基金會的5萬3300元會原路退還，用於其他的小朋友。個人帳戶退還了5萬8634元。」

「只要寶寶走了，這個費用可能就夠了，估計她覺得爸爸媽媽太累了，她不想讓大家的錢去救她，所以她又回去了。」邱紹春哽咽說。