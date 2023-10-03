我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

女兒出生22天離世 「南京胖哥」退捐款 網嘆：好人沒好報

中國新聞組／北京3日電
「南京胖哥」2021年救人受傷送醫。（取材自微博）
「南京胖哥」2021年救人受傷送醫。（取材自微博）

南京男子邱紹春2021年見義勇為，奮勇力抗一名斬人男子被刺中三刀，獲網友封為「南京胖哥」。近日有個不幸的消息傳出，他的女兒出生後第22天因心臟病去世，他稍早前曾在網路上募款為女兒湊醫療費。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，9月26日，邱紹春在網路上發視訊求救。他說，女兒因嚴重心臟病，術後只能靠ECMO機器維持心肺功能，後續治療還面臨高昂的費用，他實在沒辦法才上網求助。

「求求大家幫幫我，幫我把寶寶留下來。她來到這邊才十幾天。」邱紹春在影片中說。

在網路上發布求助視頻的第二天，9月27日，邱紹春再次發布視頻，表示自己已關閉網路上的募款通道。

邱紹春感謝愛心人士的關心，他說，網上的募捐和朋友的私下轉帳，已經湊到11、12萬元，「已經夠寶寶這個階段、這個療程的治療費用了。」

10月1日，邱紹春發影片表示，寶寶昨天後走了，今天到醫院來把帳結了。整個醫院費用是21萬3300元，到昨天用掉了21萬7000元，去掉了保險報銷還退了12萬5000元。

9月27日，邱紹春發布視頻，表示自己已經關閉了網路上的募款通道。（取材自紅星新聞...
9月27日，邱紹春發布視頻，表示自己已經關閉了網路上的募款通道。（取材自紅星新聞）

邱紹春感謝網友對他的支持，「在我求助的那兩天，收到了很多朋友在網路上的捐款，加上基金會一共是11萬5487元，基金會的5萬3300元會原路退還，用於其他的小朋友。個人帳戶退還了5萬8634元。」

「只要寶寶走了，這個費用可能就夠了，估計她覺得爸爸媽媽太累了，她不想讓大家的錢去救她，所以她又回去了。」邱紹春哽咽說。

邱紹春女兒過世的消息，引發了許多網友的同情。網友留言鼓勵他要堅強：「堅定的胖哥，會有健康的小天使來陪伴你的」、「你要照顧好自己，照顧好家人，未來的幸福就在等著你」、「為什麼好人沒好報」。

「南京胖哥」和女兒。（取材自紅星新聞）
「南京胖哥」和女兒。（取材自紅星新聞）

心臟病 天使 保險

上一則

貪玩燒裝潢火鍋店秒陷火海 山西女趁亂逃 網怒：神經病

下一則

港迎百萬黃金客 夜市加碼 故宮、戲院入場破紀錄

延伸閱讀

諾貝爾獎生醫獎今公布 文學獎中國2作家呼聲高

諾貝爾獎生醫獎今公布 文學獎中國2作家呼聲高
台灣民意基金會民調賴清德下滑10％ 黃揚明：校正回歸

台灣民意基金會民調賴清德下滑10％ 黃揚明：校正回歸
國際領袖基金會年會 盛大舉行

國際領袖基金會年會 盛大舉行
諾貝爾基金會宣布提高獎金 各獎項加碼近9萬美元

諾貝爾基金會宣布提高獎金 各獎項加碼近9萬美元

熱門新聞

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
福廈高鐵的湄洲灣跨海大橋。（中新社）

離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車

2023-09-26 09:17
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快