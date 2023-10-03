錢塘江大潮沖塌護欄 多名遊客受傷 夜間燈光秀暫停

錢塘江護欄被沖塌事發現場。（視頻截圖）

有網友1日發布影片稱，浙江嘉興海寧鹽官觀景景區因錢塘江浪潮太大，護欄被沖塌，多名遊客被沖倒，包括多名小童。一名在現場的遊客表示，他家人受了些皮外傷，景區工作人員進行了簡單處理並為其退票。海寧市公安局觀潮派出所一名工作人員表示，目前人員傷亡情況不便透露，景區開放情況會另行通知。

南方都市報報導，網友發布的影片顯示，事發一號展台，浪潮將岸邊的護欄拍倒，護欄邊的多名遊客隨即摔倒，現場有工作人員進行緊急處理。

一名遊客表示，事發於下午1時20分左右，「潮水把護欄沖塌了，傷了一些人」。遊客表示，由於護欄處屬於安全地帶，事發前沒有其他保護，護欄被拍倒後工作人員立刻進行戒嚴，並救援受傷人員。遊客稱，自己的家人也被護欄碎片刮到，受了一些皮外傷，景區工作人員簡單處理了傷口，並為其退票。

同日，海寧市公安局觀景派出所一名工作人員表示，目前景區情況及人員傷亡情況不便透露，未來幾天景區的開放情況會另行通知，遊客可以透過景區官網及官方公眾號了解具體情況。

海寧鹽官旅遊度假區發布通知稱，由於設備設施原因，即日起夜間燈光秀活動暫停。

另一方面，在廣東佛山南海區大崗互通高速公路上，一名男子夜間行車時遇到大塞車，因著急小便，急急下車，欲在路邊解決，不慎將高架橋的護欄誤當作隔離帶，一躍而下。

從網上影片見，男子下車後直奔路邊，沒有絲毫猶豫就跳了過去，躍下的瞬間已察覺到不對路，試圖用手抓住護欄，但為時已晚，其他在場司機見狀，立即走到護欄向下望及報警。據悉該處有5至6米的高度。