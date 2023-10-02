杭州亞運揭密／賽馬戴眼罩、站票抵杭州 飛機餐吃輕食

杭州亞運共有114匹賽馬參賽。圖為上月參賽馬在機場檢疫通關。 (中新社)

杭州亞運 中，馬術項目是唯一一項人與動物配合的運動。馬術項目的賽果不僅取決於騎手的能力，賽馬們的狀態也十分重要。中國媒體揭密各國選手的賽馬，如何通過重重關卡運抵杭州。

揚子晚報報導，本屆亞運共有114匹賽馬參賽。一位杭州亞組委相關工作人員稱，「9月21日，首批參加亞運比賽的47匹賽馬從德國 西部城市亞琛搭專機出發，中間經停比利 時列日市和卡達杜哈，飛行時間超過10個小時。9月29日，最後一批賽馬抵達杭州。」

「為了防止飛行途中遇到氣流顛簸，會給馬戴上保護性護腿繃帶，還有戴上眼罩、額箍等，冷的話給馬披上馬被子。」據介紹，馬乘的是貨機，沒有頭等艙，都是「站票」。

杭州亞運共有114匹賽馬參賽。圖為上月參賽馬的飛機在杭州機場落地。 (中新社)

所在的「客艙」，是一個個集裝箱改裝而來的臨時馬房，一間馬房可以待2—3匹賽馬，臨時馬房隔成一個個單間，互不干擾，一架大型飛機一次可以運四、五十匹賽馬，同航班的隨行人員標配有獸醫、馬工等，另外還有各類賽馬物資，騎手、領隊、教練等有時也會跟機。

報導指出，和人類一樣，馬在旅途中也有飛機餐。「為了馬匹保證健康，賽馬要『輕食』，要減輕精細飼料（如穀物、燕麥等）的餵養量，以粗料飼餵為主。和人坐飛機有行李限重規定一樣，每匹馬也有載重限定，馬工要準備好馬這一路上的食量，要保障這一路能給馬兒提供充足的乾草和水。」該工作人員說，賽馬專機上也配備了空服員姐等機組人員，他們都受過特殊訓練，一路要負責照顧好賽馬，還要照顧好同行人員。

和人出國一樣，賽馬也需要護照。護照，就是賽馬的身分、血統證明。各國馬的護照顏色、登記信息順序等略有差異。

賽馬的護照，第一頁分別記錄有賽馬的個體信息，名字、性別和毛色、出生日期、電子芯片編號、父母親信息、外祖父信息，還有育馬者、馬主（產權者）信息等。

護照第二頁，往往是對馬的相貌的記錄。馬術運動起源於歐洲，沿襲傳統登記方法，會有馬的手繪像，比如馬腦門上有縷白色閃電形狀的毛，馬的四條腿是白色的等特徵，以及馬身上的烙印，都會用手繪示意出來。