杭州亞運／兵乓男單、男雙、混雙、團體金牌 中國王楚欽全包了

杭州亞運乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽（圖）以4比3戰勝隊友樊振東，奪得金牌。（新華社）

杭州亞運 乒乓球項目男單決賽2日晚在拱墅體育公園體育館舉行。中國選手王楚欽以4：3戰勝隊友樊振東，獲得該項目冠軍，成為杭州亞運「四金王」。

至此，杭州亞運乒乓球比賽全部結束，中國隊摘得了7枚金牌中的6枚，僅有女雙金牌被南韓 隊獲得。而王楚欽則一人包攬男團、男單、男雙、混雙四枚金牌。

中國國家隊本次派出樊振東、王楚欽出戰亞運男單比賽，回顧兩人晉級之路，在半決賽前均未遇到太多挑戰。

在2日稍早進行的男單半決賽中，樊振東以4：1戰勝南韓選手張禹珍，晉級決賽。另一場半決賽中，王楚欽對陣香港選手黃鎮廷，比賽中黃鎮廷在遠台進攻方面表現出色，給王楚欽造成了一定壓力，不過王楚欽還是及時調整，以4：2戰勝對手晉級決賽。至此，中國國家隊已經提前鎖定了這塊男單金牌。

杭州亞運乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽（右）以4比3戰勝隊友樊振東，奪得金牌。（新華社）

在最新一期國際乒聯世界排名中，樊振東、王楚欽排名男單前兩位，這場亞運男單決賽，可謂是世界級的較量。

比賽開始後場面果然十分膠著，首局比賽，兩人比分緊咬，最終樊振東以12：10取勝。但在第二局比賽中，王楚欽對於關鍵球的把握更好，以12：10扳回一局。

第三局比賽可謂戲劇性十足，王楚欽前程發力取得10：6的領先，率先拿到局點，但樊振東並沒有放棄，一路將比分反超為11：10。就在球迷們以為他要翻盤的時候，王楚欽卻穩住陣腳，最終以13：11拿下此局，並將大比分反超。

第四局比賽，樊振東攻守兩方面發揮更出色，以11：7順利拿下。但王楚欽隨後以11：4還以顔色，大比分3：2。

在對手的賽點局，樊振東頂住了壓力，再次以11：7取勝，比賽進入殘酷的決勝局。決勝局中，樊振東率先發力，一度以7：4領先，但此後王楚欽打法更主動並連續得分，最終王楚欽以11：8贏下決勝局，大比分4：3戰勝樊振東，獲得男單項目金牌。

在今年5月進行的德班世乒賽中，王楚欽在男單決賽中曾負於樊振東。亞運決賽後，他分享了自己的心路歷程。王楚欽認為自己在世乒賽輸球很正常，自己出現了很多無謂失誤。「那是我第一次進入到決賽，看到了一些希望，但是自己沒有能力、也沒有實力去把握住，到了這次亞運可能也是心態變得更好一些，在場上更平靜、更理性一些。」

而談及明年的巴黎奧運 ，王楚欽表示自己還沒有考慮，「我們的競爭機制是持續動力，希望自己能在這種競爭機制當中脫穎而出，這個才是最重要的。

樊振東在本次比賽中收穫了男團、男雙金牌以及男單銀牌，總結本次比賽，他顯得很坦然。他表示，在家門口參加亞運，並且能够成為火炬手，對自己來說也是很好的一次經歷。「我也非常想去獲得冠軍，但是兩個人發揮得都非常好，自己今天輸掉了比賽，我覺得可能是有一些可惜，但還不至於遺憾。