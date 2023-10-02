碳中和婚禮興起 網關注的卻是「要隨份子嗎？」

越來越多年輕人主打低碳簡約、沒有過度裝飾和繁瑣流程的「碳中和婚禮」。（取材自中新經緯／來源：受訪者提供）

隨著生活方式的變化，越來越多的年輕人不再願意被形式主義裹挾，在這樣的背景下，主打低碳簡約、沒有過度裝飾和繁瑣流程的「碳中和婚禮」引起了人們的注意。

也有部分年輕人對碳中和婚禮表示不解，賓客的體驗感會不會很差？為何花了大幾百元隨份子(紅包)，連葷菜都沒有？既然是碳中和婚禮，還要隨份嗎？

中新經緯報導，「碳中和婚禮」的婚禮場地選用綠地草坪、婚禮花束在儀式結束後歸還花店、婚禮用品能夠循環利用、婚宴食品以素食為主。時隔半年後重新回憶起自己的婚禮，林浩(化名)稱，「碳中和婚禮對愛情來說是小小的不朽，但對環境來說卻是大的不朽」。

在二手平台購買的婚禮用品。（取材自中新經緯／來源：受訪者提供）

所謂碳中和婚禮，指的是人和事物在婚禮過程中直接或間接產生的二氧化碳等溫室氣體排放總量，能透過植樹造林、節能減排等形式，以抵銷自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量，實現正負抵銷的中和狀態，達到相對「零排放」。

據報導，林浩表示，最初想舉辦碳中和婚禮是因為他是相關從業者，在徵得愛人同意後，兩人從交通工具、婚禮場地、婚禮用品、住宿、餐飲、廢棄物處理六個方面減少碳排放。

比如建議中短途的外地賓客乘坐高鐵，將婚禮車改用電動車 ；婚禮請柬也選用了電子版邀請函。跪墊、喜碗、喜杯、子孫桶等婚禮用品多數在二手平台上購買，使用後再流轉出去。餐飲考慮到參加婚宴的長輩們對素食宴的接受程度，林浩放棄了全素食和將素食做成蕎味的方式，保留了部分肉類，但盡量減少了牛肉和羊肉食品。

報導指出，對於碳中和婚禮，一位上海婚禮公司的老闆表示，「如果我們承接這一類低碳婚禮，減少了一次性用品等耗材的使用，可能會對公司的利潤 造成影響。」

在綜合了交通、用電和裝飾等多方面數據後，疊加排放因子參數後，林浩將計算出的婚禮總碳排放量進行購碳抵銷。他和他的妻子「精打細算」，產生的二氧化碳當量不到5噸。林浩最後購買了5噸風力發電廠工程產生的CCER(國家核證自願減排量)進行抵消，購買時碳價為人民幣80元/噸，共花費400元。

目前，中國國內尚沒有關於婚禮平均碳排放的可查數據，根據海外永續發展顧問公司Edge Impact在2020年數據，美國人每場婚禮的平均二氧化碳排放量為57.15噸。