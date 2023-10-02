多家醫院沒「生」意關產科 3億瀏覽量衝熱搜…秒被刪

山西太原一家婦產科醫院正在為新生兒檢查身體。(路透資料照片）

中國媒體近日報導稱，全國有多家醫院因生育率下降而陸續關閉產科分娩服務，引來大批網民討論中國少子化危機加劇的疑慮，「多家醫院產科關閉」話題一度有高達近3億瀏覽量，成為頭號熱搜話題。不過據美媒報導，該話題已被微博 以「根據相關中國法律和政策」為由移除。美媒評論認為，這是中國政府擔心民眾留言表達的負面情緒引發對社會不滿的多米諾效應。

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澎湃新聞報導，浙江等省許多醫院的產科已經關閉，一些醫院員工被引述說，去醫院生產的婦女正在減少，中國新聞資訊分享平台「頭條」張貼了這個報導。

「下一步是什麼？幼兒園關閉？小學關閉？中學關閉？」對多米諾效應的擔憂立即出現在微博上。有醫院稱是停止產科是為母嬰健康，社群媒體 用戶質疑，「他們什麼時候才能坦白說實話？」

據報導，群組討論張貼的一個貼文說，「幾年前每年出生大約1700萬，但去年極大下降到大約900萬，一半的產科關閉就是合理的。因此，半數的幼兒園將關閉，然後是很多小學、中學和大學關門。」

「如果要為國家生孩子，國家是否應該為所有費用負責？如果它是一個人生活的一部分，那麼請尊重個人對此的選擇。」兩個網友在微博上的敗文，有8000多人喜歡。「（國家）應該善待人。」評論在幾個小時內得到500多個讚。

報導指出，一名叫貧農真實後代的用戶分享了他/她對中共推出的不同官方政策對不滿，「（政府）抱怨新生兒太少，大學畢業生太多，35歲就找不到工作，60歲退休 太早。我們怎麼辦？」一名年輕婦女在微博上再次表示不要孩子。「我30年後搬進空公寓居住時將推我自己的輪椅，兌現諾言在公寓度過餘生。」她的貼文在不到24小時內得到2912個點讚。

在微博上留下的信息說，「（這個國家）人口優勢和相關的紅利現在正在消失」 、「眾多醫院產科關閉」的話題星期三晚間被「頭條」張貼後每小時都有幾千萬的點擊，到9月28日早上6點半達到1億4000萬。又過了不到3小時，點擊量將近翻倍到2億6000萬。

當天晚些時候，任何對此話題感興趣的人就在微博上找不到它了，只能看到「根據相關法律規定和政策，這個主題內容不再顯示。」