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杭州亞運／教練離世、賽前染疫 林雨薇百米欄「遠離塵囂」奪金

中國新聞組／杭州2日電
中國選手林雨薇（右）在杭州亞運會田徑項目女子100米欄賽中獲得冠軍。（新華社）
中國選手林雨薇（右）在杭州亞運會田徑項目女子100米欄賽中獲得冠軍。（新華社）

吳豔妮的100公尺跨欄銀牌被取消，在這一夜將中國田徑推上了熱搜。熱搜榜上，一度有三、四個相關話題占據前10的位置。而在這些熱搜之下，只有一個標籤是關於林雨薇奪冠。林雨薇跑出12秒74，創造個人最佳成績，卻成了「遠離塵囂的冠軍」。但林雨薇和她的故事，值得被更多人知曉。

澎湃新聞報導，24歲的林雨薇10月1日在女子100米欄決賽中，以12秒74力壓一眾對手，幫助中國田徑隊奪回了上屆亞運會遺失的金牌。同時，她也刷新了自己的個人最佳成績，並且順利達標巴黎奧運會，得到了一張寶貴的入場券。

中國選手林雨薇在杭州亞運會田徑項目女子100米欄賽中獲得冠軍。（新華社）
中國選手林雨薇在杭州亞運會田徑項目女子100米欄賽中獲得冠軍。（新華社）

在當晚的比賽中，全場觀眾的目光都停留在「奪冠大熱」吳艷妮身上，很少有人注意到林雨薇第一時間在積極熱身，保持身體的狀態。

據林雨薇團隊的相關人員透露，去年11月底恩師劉朝旭教練離世的那段時間，「林雨薇眼裡都是茫然與無助」。

不僅如此，在今年6月底的世錦賽及亞運會選拔賽前一周時間，林雨薇還確診了新冠。她在身體並未完全恢復的情況下，跑出12秒97贏得亞軍，獲得了亞運會的參賽資格。

中國選手林雨薇在杭州亞運會田徑項目女子100米欄賽中獲得冠軍。（中新社）
中國選手林雨薇在杭州亞運會田徑項目女子100米欄賽中獲得冠軍。（中新社）

就如林雨薇自己所說，傷病和教練的離世讓她一度消沉，但她始終沒有放棄。

在接受媒體採訪時，林雨薇也提到了和吳艷妮的競爭所帶來的進步， 「我沒有她也跑不快，她沒有我也沒有這樣的動力。」

影音來源：水娃說事

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