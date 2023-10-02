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杭州亞運／「跨欄女神」又搶跑 吳艷妮銀牌被取消

中國新聞組／杭州2日電
中國選手吳艷妮（中）10月1日在杭州亞運會田徑項目女子100米欄決賽。（新華社）
中國選手吳艷妮（中）10月1日在杭州亞運會田徑項目女子100米欄決賽。（新華社）

中國「跨欄女神」吳艷妮昨參加杭州亞運田徑項目女子100公尺跨欄決賽，因搶跑被裁定取消銀牌成績。吳艷妮原本稱搶跑是受旁邊印度選手影響並提出申訴，但明顯搶跑讓中國媒體和網民都看不下去，要她別再硬拗。吳艷妮賽後在微博發文道歉，承認是自己誤判，「接受失敗，但不會認輸」。媒體則稱吳艷妮是搶跑「慣犯」，人氣爆棚但「要學的東西還有很多」。

吳艷妮原被視為是中國奪金熱門選手，但在昨天的決賽中，起跑槍聲還未響起，吳豔妮就第一個衝了出去，搶跑幅度十分明顯。北京青年報報導，當時裁判向吳艷妮出示了黑紅卡，比賽叫停，此時吳豔妮還申訴說，自己受到了身邊印度選手喬蒂亞拉吉（Jyothi Yarraji）的影響。組委會隨後做出決定，先讓兩位選手參賽再判定。

吳艷妮一度以為獲得銀牌，在賽後慶祝。（取材自封面新聞）
吳艷妮一度以為獲得銀牌，在賽後慶祝。（取材自封面新聞）

重新回到比賽中，吳豔妮被中國女將林雨薇在最後一欄架後搶回身位，以百分之三秒之差位列第二。此時裁判團再度觀看搶跑錄影後很快做出決定，認定吳艷妮是搶跑，取消了吳豔妮的成績，由印度選手喬蒂亞拉吉和日本選手田中佑美遞補銀牌和銅牌。

中國選手吳艷妮向裁判申訴失敗，百米跨欄銀牌被取消。（取材自澎湃新聞）
中國選手吳艷妮向裁判申訴失敗，百米跨欄銀牌被取消。（取材自澎湃新聞）

其實，這並不是吳豔妮在大賽中第一次搶跑，今年在泰國舉行的田徑亞錦賽上，她也曾搶跑。

吳艷妮銀牌到手又落空昨衝上微博熱搜第一，許多網民看不下去留言：「搶跑搶得很明顯」、「取消好，以免笑話」。

對於搶跑，吳艷妮原本在申訴時很不平。但今天凌晨，她在微博發文道歉承認搶跑，坦承「我實在是太想拚下這場比賽了，甚至對身邊的印度選手亞拉吉出現了誤判」。

影音來源：西昆仑Bruce

印度 微博 杭州亞運

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