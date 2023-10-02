中國中秋+十一長假 遊客塞爆長城 3分鐘只能走2步

中國今年的中秋國慶連假讓八達嶺長城人山人海，有人對此調侃「3分鐘只走兩步」。（路透）

中秋十一八天長假引爆中國民眾出遊潮，各地景區再現「人从众」擁擠盛況，有遊客剛擠進南京夫子廟5分鐘就被人潮逼退；北京 有人感嘆「爬長城一點都不累，因為3分鐘走2步」；成都網紅火鍋店排號達645桌，4小時也排不上。各地也曬出亮眼旅遊「成績單」，湖南光長假第二天就進帳近4億人民幣。

今年中國的中秋十一假期從9月29日至10月6日長達8天，激發大批民眾出遊熱情，各地景區每天上演遊客一眼望不到頭的「人从众」（讀音：人從眾）、「人人人你人人人」 的景象。綜合報導，多地景區因人氣爆棚，臨時發布長假前六天門票已售罄的提醒，呼籲遊客這段期間別再來了。

龍門石窟也是人潮洶湧。（取材自新京報／ic PHOTO）

在北京八達嶺長城，10月1日至10月4日門票都已售罄，有網民發文感嘆：「爬長城一點都不累，因為3分鐘只要走2步」；西安兵馬俑博物館 被擠到「兵馬俑都擠到沒地方站了」；世界文化遺產龍門石窟人潮如螞蟻搬家，遊客戲稱被擠到懷疑人生；長沙五一商圈也因人潮太多，出動武警官兵用身體築起「人牆」守護安全。

長沙五一商圈因人潮太多，出動武警官兵用身體築起「人牆」守護安全。（取材自長沙晚報）

有遊客剛進南京夫子廟5分鐘就被人潮逼退；陝西榆林榆陽古城也人擠人；青島連海邊礁石上都站滿了人，有網民無奈發出疑問：「誰能告訴我是哪個城市空了」，有網民回答：「是家裡空了，辦公室空了，學校空了」。

青島海邊密密麻麻的遊客。（取材自新京報／圖片來自IC Photo）

淄博燒烤涼了？ 仍1房難求

餐廳方面也是一位難求。假期第二天不到下午6時，位於成都奎星樓街的網紅火鍋店，線上排號已達645桌，有網民曬圖稱自己等了4小時都沒排上，春熙路一家網紅烤魚店線上排號也已近500桌。有青島的大學生聽說淄博燒烤已經「涼了」，想避開人潮「進淄補烤」，但提早半個多月想訂青年驛站，已經一間房都搶不到。

有網民哀嚎，在餐廳排了四小時隊也等不到位子吃飯。（取材自微博）

部分地區也曬出旅遊成績單。據大公報，湖南省文化和旅遊廳公布數據顯示，全省長假第二天接待遊客271.4萬人次，營業收入3億7664萬元（人民幣，下同，約5186萬美元），同比增長49.1%。四川省共接待遊客439萬人次，門票收入5175.7萬元，與去年同比增225.9%。

影音來源：青蜂侠