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出國遊仍未恢復 中國遊客已非亞太旅遊市場最大客源

記者謝守真／綜合報導
9月24日，泰國芭提雅，遊客走過日本美食廣場邦盛魚市場。（取材自中國新聞周刊／視覺中國）
9月24日，泰國芭提雅，遊客走過日本美食廣場邦盛魚市場。（取材自中國新聞周刊／視覺中國）

中國疫後最長連假「中秋+十一」假期到來，但似乎並未出現報復式出境旅遊。中國新聞周刊指出，相較於更早火起來的境內遊，出境遊不僅慢了好幾拍，更像是「躺平」大半年一般。尤其今年上半年，在泰國新加坡、日本等亞太旅遊市場上，中國似乎已不再是其「最大客源地」。

眾信旅遊新興業務總經理喻慧表示，以赴歐洲線為例，目前僅恢復至2019年的四分之一。她認為，「出境遊市場想要回歸正軌，至少需要三年打磨」。

報導稱，今年上半，東南亞的中客實際上只恢復到疫情前的「零頭」而已。泰國旅遊和體育部於8月公布旅遊業數據顯示，今年1至7月，中國約有183萬人次旅客到訪泰國，居於第二，「已不再是泰國最大客源地」。無獨有偶，上半年，中客赴新加坡的數量也僅42.4萬人次，只恢復到2019年的11.78%。

對此，境外自由行服務品牌懶貓旅行創辦人趙俊直言，暑期到來後，理論上應該進入旺季的中國客源市場「沒旺」，在7月，從廣州飛普吉島的航班，空位接近四分之一。

中客曾是亞太各國最重要的境外旅客來源地。圖為9月29日這天，澳洲旅遊局在雪梨國際...
中客曾是亞太各國最重要的境外旅客來源地。圖為9月29日這天，澳洲旅遊局在雪梨國際機場舉行歡迎儀式迎接來自上海的旅行團。（中新社）

北京陽光假期旅行社負責人付崢則表示，今年上半，東南亞出境遊市場只恢復到疫情前25%至30%，以北京飛往泰國的航班恢復情況為例，目前每周只開通三班，而疫情前每天就有三趟航班。

此外，在疫情前的2019年，中國遊客的出境消費也排在世界第一。當年中國國家外匯管理局數據顯示，2019年上半，中國境外旅行支出1275億美元。但日本JCL株式會社社長孫琳認為，「就算中國遊客回歸，爆買風潮也未必會再次出現」，如今中客赴日旅行形式上更偏向小團隊、深度遊，消費習慣也從「花錢掃貨」，轉為提升吃住行品質。

泰國 疫情 新加坡

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