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恒大跨界經營歌舞團 成員長腿貌美 接待貴賓表演助興

中國新聞組／北京2日電
恒大歌舞團成員無論是顏值或舞姿都相當出眾。（取材自微博）
恒大歌舞團成員無論是顏值或舞姿都相當出眾。（取材自微博）

中國恒大集團主席許家印被證實違法被帶走並監視居住後，集團旗下一個大型歌舞團跟著曝光。年輕女團員都擁有高顏值、長腿好身材，據傳多是985藝術學校畢業。恒大跨界經營無關本業的歌舞團引發質疑，有自媒體稱歌舞團為許家印接待貴賓時表演助興，曾為恒大解決不少公關困難。

中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，許家印經營恒大的各種手段近期再度被拿出來...
中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，許家印經營恒大的各種手段近期再度被拿出來檢視。(路透)

綜合媒體報導，恒大旗下這個「民族歌舞團」2011年以公司型態成立，由恒大地產100%持股。登記的經營項目包括營業性文藝表演、文藝創作服務、群眾參與的文藝類演出、比賽等公益性文化活動的策畫等。

恆大民族歌舞團的招聘標準極爲嚴格，必須符合年輕、貌美、身材好、體態輕盈、舞姿優美...
恆大民族歌舞團的招聘標準極爲嚴格，必須符合年輕、貌美、身材好、體態輕盈、舞姿優美等基本條件，且曾在名校主修民族舞蹈者，才有入團的機會。圖為網上流傳的歌舞團團員。（取材自微博）

報導指出，恒大這一民族歌舞團的招聘標準極爲嚴格，必須符合年輕、貌美、身材好、體態輕盈、舞姿優美等基本條件，且曾在名校主修民族舞蹈者，才比較有入團的機會。

同時，恒大這個民族歌舞團曾多次參加各類重大活動的大型演出，同時也多次獲得大型獎項，具備表演水平，而相關的影片及照片即多半來自這些公開的活動，讓不少網友咋舌不已，且引起熱議，但負面評價明顯居多。

其中有網友表示，負債累累的恒大地產，為何要設立一個跟地產主業完全不相關的娛樂公司？是為了「弘揚民族文化」，還是有「其他目的」？更有人猜測，恒大這個高顏值的歌舞團可能肩負集團的「公關」工作，是個「公關團隊」。

報導指出，根據公開的年報訊息顯示，恒大這個大型歌舞團在2019年的參保人數達到78人的顛峰，但是到了2022年已降為0人，看似已經停止運作。

恒大集團

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