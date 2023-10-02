「吃肥皂」走紅 銷售額翻20倍 老牌國貨董座：接受所有質疑

奇德喜因「吃肥皂」影片走紅後，公司每天的銷售額是原來的20倍。（取材自極目新聞）

為證明自家生產的肥皂安全無添加，內蒙古包頭國產品牌紅衛董事長奇德喜，日前在直播中生吃肥皂走紅，帶動紅衛銷售額飆升20倍，公司百餘名員工也忙了起來，奇德喜也進生產線從早忙到晚。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，在網路熱傳的影片中，59歲的奇德喜穿著條紋襯衫，左手拿一瓶礦泉水，右手拿著自家生產的肥皂，咬下一口再喝口水吞入肚中，自信滿滿：「你看，裡面沒有任何有害的東西」。影片讓奇德喜和紅衛皂暴紅，但也有質疑稱「肥皂真的可以吃嗎？」，認為這是行銷手段之一，是在「作秀」。

據報導，奇德喜表示，這段影片是兩三個月前拍攝的，當時他在給新員工講解一款「羊脂皂」產品，為了說明產品的安全性才做的演示，沒想到被員工拍下來上傳到網路上，並不是網路所傳「直播吃肥皂」。

對於質疑聲，奇德喜表示：「有質疑是好事，希望大家都能藉此關注健康洗滌這一理念」，就怕影片發出去「一點水花也沒有」。質疑的人愈多，大家愈能注意到產品和傳統石化成分洗滌產品的不同，就愈能重視健康洗滌的重要性。「我們平穩地在網路上做就好，不需要那麼大紅大紫」。

奇德喜說，公司主要用「紅衛健康洗滌」這個帳號進行直播。在這波「國貨熱」兩三個月之前就開始直播了，但因為沒有學會直播的技巧，所以效果不是很好。「這幾個月來，我們一直在摸索、學習，在學習的過程中，沒想到靠這個『吃肥皂』的短片火了」。

因「吃肥皂」走紅後，奇德喜的包頭市紅衛日用化工有限公司迎來重大轉折。奇德喜表示，現在每天的銷售額是原來的將近20倍。以前公司一天的銷售額也就是10萬元（人民幣，下同約1.3萬美元）左右，現在能達到200萬元，直播間的觀看人數也一直在增加。

由於訂單激增，原來公司只有72名員工，因為銷售量增加後，又緊急招募了一群人，「現在公司有100名員工。因為火得太突然，我們的物流有些吃緊」，奇德喜說，這兩天開會時，先讓所有的「羊脂皂」產品暫停販售三天，把所有的貨補齊。

目前，其官方店舖已上架「79元套餐」、「董事長同款肥皂」等多種商品。網友也打趣地問，「味道到底咋樣？」

至於肥皂能不能食用，奇德喜說，紅衛產品的所有成分都取自食材，是用草原上的牛羊油脂和蒸饅頭用的鹼在高溫 下生成的皂基製作而成。在加工過程中，所有環節的用水都可以直接飲用，並且工廠所有設備都是以廚房炊具的品質標準來配備的，所以紅衛的產品是安全的，在清潔過程中誤食的話沒有任何問題。