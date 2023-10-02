「吃肥皂」走紅 銷售額翻20倍 老牌國貨董座：接受所有質疑
為證明自家生產的肥皂安全無添加，內蒙古包頭國產品牌紅衛董事長奇德喜，日前在直播中生吃肥皂走紅，帶動紅衛銷售額飆升20倍，公司百餘名員工也忙了起來，奇德喜也進生產線從早忙到晚。
影音來源：YouTube
極目新聞報導，在網路熱傳的影片中，59歲的奇德喜穿著條紋襯衫，左手拿一瓶礦泉水，右手拿著自家生產的肥皂，咬下一口再喝口水吞入肚中，自信滿滿：「你看，裡面沒有任何有害的東西」。影片讓奇德喜和紅衛皂暴紅，但也有質疑稱「肥皂真的可以吃嗎？」，認為這是行銷手段之一，是在「作秀」。
據報導，奇德喜表示，這段影片是兩三個月前拍攝的，當時他在給新員工講解一款「羊脂皂」產品，為了說明產品的安全性才做的演示，沒想到被員工拍下來上傳到網路上，並不是網路所傳「直播吃肥皂」。
對於質疑聲，奇德喜表示：「有質疑是好事，希望大家都能藉此關注健康洗滌這一理念」，就怕影片發出去「一點水花也沒有」。質疑的人愈多，大家愈能注意到產品和傳統石化成分洗滌產品的不同，就愈能重視健康洗滌的重要性。「我們平穩地在網路上做就好，不需要那麼大紅大紫」。
奇德喜說，公司主要用「紅衛健康洗滌」這個帳號進行直播。在這波「國貨熱」兩三個月之前就開始直播了，但因為沒有學會直播的技巧，所以效果不是很好。「這幾個月來，我們一直在摸索、學習，在學習的過程中，沒想到靠這個『吃肥皂』的短片火了」。
因「吃肥皂」走紅後，奇德喜的包頭市紅衛日用化工有限公司迎來重大轉折。奇德喜表示，現在每天的銷售額是原來的將近20倍。以前公司一天的銷售額也就是10萬元（人民幣，下同約1.3萬美元）左右，現在能達到200萬元，直播間的觀看人數也一直在增加。
由於訂單激增，原來公司只有72名員工，因為銷售量增加後，又緊急招募了一群人，「現在公司有100名員工。因為火得太突然，我們的物流有些吃緊」，奇德喜說，這兩天開會時，先讓所有的「羊脂皂」產品暫停販售三天，把所有的貨補齊。
目前，其官方店舖已上架「79元套餐」、「董事長同款肥皂」等多種商品。網友也打趣地問，「味道到底咋樣？」
至於肥皂能不能食用，奇德喜說，紅衛產品的所有成分都取自食材，是用草原上的牛羊油脂和蒸饅頭用的鹼在高溫下生成的皂基製作而成。在加工過程中，所有環節的用水都可以直接飲用，並且工廠所有設備都是以廚房炊具的品質標準來配備的，所以紅衛的產品是安全的，在清潔過程中誤食的話沒有任何問題。
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