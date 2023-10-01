杭州亞運／中國包下男女百米金牌 跳水攬雙金

葛曼棋在女子100米摘金。(中新社)

杭州亞運 ，中國在田徑及跳水陸續摘金。謝震業、葛曼棋分別奪得男、女100米冠軍，王琦男子鏈球摘冠，全紅嬋和陳芋汐再使出「水花消失術」，女子雙人10米台，拿下金牌，何超及嚴思宇在男子雙人3米板奏捷。

男、女「飛人大戰」是田徑場上最受矚目的項目。30歲謝震業先在半決賽中跑出了刷新自己本賽季個人最好成績的10秒03，約兩個小時後，又在決賽中以9秒97的成績奪冠。這是謝震業職業生涯中第二次突破10秒大關。他曾於2018年同樣跑出過9秒97，那也是他目前的個人最好成績。

謝震業以9秒97獲得男子100米金牌。(中新社)

女子100米決賽中，梳著「哪吒頭」的葛曼棋以11秒23的成績奪金，賽後她激動地身披國旗繞場一周。這一年她因傷病等因素困擾，過得並不容易，她說，「感謝每次我睡不著、面臨崩潰時，能把我拉起來的人們」。

田賽場上也收穫一枚金牌，王琦以72米97獲得男子鏈球冠軍。

在女子雙人10米台決賽，全紅嬋和陳芋汐年齡合計只有30多歲，但兩人已是久經沙場的「老將」。東京奧運 兩人各自斬獲跳水冠軍，開啟了對國際比賽女子雙人10米台項目的「統治」。7月的福岡世錦賽、8月柏林跳水世界杯總決賽，兩人打遍天下無敵手。昨天比賽，在輕鬆的氛圍中，全紅嬋和陳芋汐再現「水花消失術」，最終以375.30分拿下金牌。10月3日，這對默契組合將成為對手，在女子單人10米台項目上演巔峰對決。