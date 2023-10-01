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回暖 中國製造業PMI返擴張區

記者陳宥菘／綜合報導
中國9月製造業PMI為50.2，較前月上升0.5，是連續第四個月回升，且自今年4月以來首度重返擴張區間。圖為江蘇常州一家車用電池廠生產線。（新華社）
中國9月製造業PMI為50.2，較前月上升0.5，是連續第四個月回升，且自今年4月以來首度重返擴張區間。圖為江蘇常州一家車用電池廠生產線。（新華社）

中國國家統計局9月30日公布的最新數據顯示，9月製造業採購經理指數（PMI）為50.2，較前月上升0.5，是連續第四個月回升，且自今年4月以來首度重返擴張區間，顯示企業生產經營活動整體擴張加快，經濟復甦力道增強。

統計指，9月非製造業商務活動指數為51.7，較前月上升0.7，也是自今年4月以來首度止跌回升，非製造業擴張力道增強。綜合PMI產出指數為52，較前月上升0.7，增速較前月加大。

從企業規模來看，大型製造業企業PMI為51.6，較前月上升0.8，為近六個月高點；中型企業PMI為49.6，與上月持平；小型企業PMI為48，比前月上升0.3。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，製造業方面，調查的21個產業中，有11個產業PMI位於臨界點（50）以上，比上月增加二個，製造業景氣面擴大復甦。

其中，隨著市場需求逐步恢復，製造業生產活動持續加快，生產指數和新訂單指數分別為52.7和50.5，較前月上升0.8和0.3。

新訂單已連續四個月上升，顯示製造業市場需求持續改善。此外，國外需求亦逐漸改善，新出口訂單指數為47.8，較前月上升1.1，增速提升。

澎湃新聞引述英大證券公司首席宏觀經濟學家鄭後成分析表示，新訂單指數已在8月、9月連續二個月處於臨界點之上，且創今年4月以來新高，表明需求有好轉。

鄭後成指出，但是考慮到新出口訂單上行幅度大於新訂單指數上行幅度，加上考慮9月進口指數47.6，較8月下行1.3個百分點，預示9月的內需改善力度相對有限。

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