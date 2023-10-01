恒大162萬間爛尾樓 分析：中國政府恐接管或重組
中國恒大集團董事會主席許家印及多名高管因涉嫌違法犯罪被採取強制措施，恒大留下的「爛尾樓」多達162萬間，一些分析指中國政府可能介入接管或重組。另有消息人士透露，恒大為籌措資金償還債務，今年較早時以約3200萬美元賤賣一艘豪華遊艇。
香港01報導，恒大在2021年爆發債務危機後，政府多次信心喊話，期間也針對房地產行業整體的「保交樓」以及放寬融資等作出政策調整。直到9月28日，中國恒大在香港證交所公告有關許家印被依法採取強制措施的消息。
報導指出，恒大已收款但未建設完成的爛尾樓多達162萬間，涉及的業主達600萬人。英國BBC也報導，依據海航集團和安邦集團的例子，都是在主要負責人被立案調查後，最終由中國政府出面，派駐工作組進入，進行資產處置，進行「有序倒閉」或併購。
一些中國財經自媒體則分析，認為恒大面對債務能做的是考慮出售公司的其他資產，即使宣告破產也要面臨資產清算。若仍然無法解決問題，就要寄望國家援助。也有意見提出，希望中國建築、中國中鐵等大型國有企業接手，這樣能夠讓已買房的民眾不會受到太大的衝擊。但「接盤」的國有企業將承擔巨大的風險和壓力；北京也須考慮可能會引發更多的爭議和不確定性。
而恒大為籌錢還債，將價值達6000萬美元的超級豪華遊艇，以3200萬美元賤賣。據路透報導，恒大年初出售船身60公尺的超級遊艇「Event」，根據荷蘭製造商Amels網站，Event 2013年交付，2014年曾獲得全球超級遊艇大獎。
這並不是恒大第一次出售非核心資產來籌集資金。恒大去年7月以1億美元價格出售1架波音私人飛機；2021年，還出售2架灣流噴氣式飛機，籌得超過5000萬美元。
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