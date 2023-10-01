恒大162萬間爛尾樓 分析：中國政府恐接管或重組

傳恆大出售豪華超級遊艇以解決財務危機。（路透）

中國恒大集團 董事會主席許家印及多名高管因涉嫌違法犯罪被採取強制措施，恒大留下的「爛尾樓 」多達162萬間，一些分析指中國政府可能介入接管或重組。另有消息人士透露，恒大為籌措資金償還債務，今年較早時以約3200萬美元賤賣一艘豪華遊艇。

香港 01報導，恒大在2021年爆發債務危機後，政府多次信心喊話，期間也針對房地產行業整體的「保交樓」以及放寬融資等作出政策調整。直到9月28日，中國恒大在香港證交所公告有關許家印被依法採取強制措施的消息。

報導指出，恒大已收款但未建設完成的爛尾樓多達162萬間，涉及的業主達600萬人。英國BBC也報導，依據海航集團和安邦集團的例子，都是在主要負責人被立案調查後，最終由中國政府出面，派駐工作組進入，進行資產處置，進行「有序倒閉」或併購。

一些中國財經自媒體則分析，認為恒大面對債務能做的是考慮出售公司的其他資產，即使宣告破產也要面臨資產清算。若仍然無法解決問題，就要寄望國家援助。也有意見提出，希望中國建築、中國中鐵等大型國有企業接手，這樣能夠讓已買房的民眾不會受到太大的衝擊。但「接盤」的國有企業將承擔巨大的風險和壓力；北京也須考慮可能會引發更多的爭議和不確定性。

而恒大為籌錢還債，將價值達6000萬美元的超級豪華遊艇，以3200萬美元賤賣。據路透報導，恒大年初出售船身60公尺的超級遊艇「Event」，根據荷蘭製造商Amels網站，Event 2013年交付，2014年曾獲得全球超級遊艇大獎。

這並不是恒大第一次出售非核心資產來籌集資金。恒大去年7月以1億美元價格出售1架波音私人飛機；2021年，還出售2架灣流噴氣式飛機，籌得超過5000萬美元。