因旗下基金虧損自殺？「中國巴菲特」關善祥38歲突辭世

關善祥。（取材自微博）

中國媒體報導，被譽為「中國巴菲特」的善祥基金董事長關善祥（見圖，取材自微博 ）突傳過世，享年38歲，死因未公開。這位在28歲已實現財務自由的私募圈大V，主張投資 即是人生修行，但近來旗下4檔投資產品虧損逾60%。外傳關善祥因不堪虧損自殺，但未獲證實。

每日經濟新聞報導，關善祥1985年出生，深圳灝四方資產管理有限公司董事長。12歲因跟隨炒股的父親迷上股票 複利投資，透過股票投資28歲實現財務自由，並正式開始全職投資，據稱經歷了從30萬（人民幣，下同）本金到上億的十年百倍收益，目標是實現500億投資。

關善祥在雪球的ID「u兄萬億孤獨之路」粉絲接近9.8萬，但他自2020年後就很少在雪球發布投資感悟的文章，原因可能是旗下產品淨值大幅虧損。查閱私募排排網發現，關善祥旗下4隻有業績展示產品淨值大幅虧損是從2020年3月開始。

關善祥在發文中曾表示，投資不過是一場遊戲，把人性看透了，把規律掌握了，就能把財富賺到，就能把功業傳承下去，就能跨越百年，成就夢想。

不過據私募排排網數據，灝四方善祥一號產品，截至今年9月22日的最新單位淨值為0.395元，今年以來收益虧損8.14%，成立以來虧損達到了60.5%。旗下另外3隻品也虧損累累；灝四方善祥四號產品單位淨值0.395元，累計虧損60.5%；灝四方善祥三號產品的單位淨值0.386元，累計虧損61.4%；灝四方善祥二號產品單位淨值0.355元，累計虧損64.5%。