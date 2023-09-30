杭州亞運／中國泳將汪順1節課游1.2萬公尺、累到1餐吃8個漢堡

中國選手汪順。(新華社)

杭州亞運 中國29歲泳將汪順用4金1銀1銅的成績，回應了所有質疑。他30日現身直播中透露艱苦訓練，曾在一節課上游過1萬2000米。

汪順透露，1萬2000米要在100米的泳池裡游120個來回，持續近4小時；他也曾在某次大強度訓練後一頓吃了8個漢堡。

中新社報導，四戰亞運，「年齡」成為汪順無法迴避的話題。他說，「年齡只是數字，既然我依然參加比賽，目標就非常清晰，就是繼續在賽道上突破，不斷為國爭光。」

汪順於2021年三度叩關東京奧運，最終以1分55秒00的成績拿到奧運冠軍，同時刷新亞洲紀錄。(新華社)

能在杭州亞運上有出色表現，汪順將這歸功於自己的教練團隊，包括他的教練朱志根、「師兄教練」于誠等。而談及一路走來誰對自己的影響最大，汪順說出的名字也是其教練——朱志根。

「我跟著朱指導訓練已經16年，我最想感謝的人就是他。能跟著一位專業技術過硬，平時訓練生活也能教給我很多東西的教練，是我的幸運。」汪順以「吃早飯」為例介紹，「以前我愛睡懶覺，早上8點訓練我就睡到7點55分，然後啃一塊麵包去訓練。後來跟著朱指導，一年他有360天都是早上6點50分準時來敲我們的房門，然後在樓下等，大家一起去吃早飯。後來我體會到，他是每一個細節上都在為我們著想。」

正是這樣的付出成就了汪順。2016年，他獲得短池世錦賽男子200米混合泳冠軍，這是中國男子混合泳首個世界冠軍。2018年雅加達亞運，他打破日本 選手在亞運上對該項目16年的壟斷。兩年前的東京奧運 上，汪順又打破美國選手自雅典奧運以來在該項目上長達17年的壟斷。

汪順於2007年加入朱志根教練帶領的浙江省隊，直至今日，兩人師徒情誼超過15年。(取材自汪順微博)

29日，杭州亞運游泳比賽將收官。此前5天的比賽裡，中國隊摘得34枚金牌中的24枚，展示出強大實力。

「在我小的時候就有非常多的優秀游泳運動員，為我們創造了一個非常優秀的環境。讓一批批更小的隊員都朝著同一個目標一起努力，形成良性循環。一代代人的默默付出換來了中國游泳的強大。」他說。努力讓自己重返「山巔」，同時見證著中國游泳走向更高的山峰，對於汪順而言，這屆亞運的記憶足够美好。而亞運之後，一切又是新的開始。

汪順表示，未來不論怎樣，他都會充滿信心去面對。「這麼多年，游泳讓我學會了堅強、自律，這讓我以後不論遇到什麼困難都用得到。因為我會想，之前那麼難的時候都能熬過去，現在還有什麼事情可以打敗我？」