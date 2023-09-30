杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

北京 時間30日下午3點半，杭州奧體中心游泳館聚集了不少記者。距離亞運首場跳水比賽開始還有2個小時，記者已經在混合採訪區外排起長隊，祗為爭取機會進入場內採訪全紅嬋和陳芋汐。當晚的女子雙人10米台決賽是中國跳水隊這兩位明星小將的亞運首秀。

雖然兩人年齡合計只有30多歲，但陳芋汐和全紅嬋已是久經沙場的「老將」。東京奧運 兩人各自斬獲跳水冠軍，開啟了對國際比賽女子雙人10米台項目的「統治」。今年7月的福岡世錦賽，兩人作為東京奧運冠軍，同王宗源、張家齊一道領銜參賽，並在女子雙人10米台登頂。8月柏林跳水世界杯總決賽，兩人再次無壓力奪冠，在該項目幾乎已經打遍天下無敵手。

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

目前世界範圍內，女子雙人10米台實力較強的選手主要來自歐洲、大洋洲和中北美洲。當天的女子雙人10米台決賽過程堪稱波瀾不驚。在五輪比拼中，兩人始終位居成績榜首位，最終以375.30分、領先第二名日本組合85.26分的巨大優勢奪冠。為中國跳水隊在本屆亞運上贏得「開門紅」。

相比賽事本身，應對媒體反而成了全紅嬋和陳芋汐的主要挑戰。

跳水世界杯總決賽後，沒有國際比賽的中國跳水隊暫時偃旗息鼓，而杭州亞運 是這支「夢之隊」近兩個月首次在公開比賽亮相。當全紅嬋和陳芋汐來到混採區時，等候多時的媒體一擁而上，用問題把兩人包圍。對此全紅嬋一把拉起陳芋汐，一邊喊著「都挺好」來「對付」，一邊領著同伴迅速離開。

但媒體的熱情依然無法阻擋。賽後發佈會，被問及比賽感受，全紅嬋簡單回答道：「謝謝大家觀看比賽，我覺得很開心。」隨後把話筒撥給陳芋汐。陳芋汐的答案則十分標準：「這是我們第一次參加亞運，我們會認真對待比賽，認真對待對手。」

「喜歡的玩偶如何安置」「有沒有購買亞運吉祥物」，記者好奇著全紅嬋的一切。當被問及書包上為何懸掛烏龜玩偶時，全紅嬋說：「因為比較喜歡，烏龜又醜又可愛，反正是我最喜歡的。」這個答案也被記者感慨為是全紅嬋當晚最長的回答，引來一陣笑聲。

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

在輕鬆的氛圍中，全紅嬋和陳芋汐用金牌完成了亞運首秀。10月3日，這對默契組合將成為對手，在女子單人10米台項目上演巔峰對決。