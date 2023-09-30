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杭州亞運／女子鉛球金包銀 鞏立姣奪冠三連霸

中國新聞組／北京30日電
杭州亞運會田徑項目女子鉛球決賽在杭州奧體中心體育場舉行。中國選手鞏立姣在比賽中，她以19.58米的成績獲得冠軍。(新華社)
杭州亞運會田徑項目女子鉛球決賽在杭州奧體中心體育場舉行。中國選手鞏立姣在比賽中，她以19.58米的成績獲得冠軍。(新華社)

29日進行的杭州亞運會女子鉛球決賽上，第四次參加亞運的中國選手鞏立姣以19米58奪冠，實現了個人該項目三連冠，也為中國隊實現亞運女子鉛球12連冠。另一名中國選手宋佳媛以18米92獲得銀牌，由中國隊包攬冠亞軍。

新京報報導，女子鉛球是中國隊的優勢項目，作為奧運冠軍、世錦賽冠軍，34歲的鞏立姣多次在世界大賽創造佳績，獲得3枚奧運獎牌、8枚世錦賽獎牌。這是鞏立姣第四次參加亞運，之前在2010年亞運獲得亞軍，2014年、2018年亞運連續奪冠。

此次參加杭州亞運會，鞏立姣是女子鉛球冠軍的最有力競爭者，12位參賽選手中，她的個人最好成績（20米58）、賽季最好成績（20米06）都領先其他對手，只有隊友宋佳媛有機會對鞏立姣構成威脅。宋佳媛曾獲得東京奧運會女子鉛球第5名，去年投出過20米38的個人最好成績。

比賽開始後，鞏立姣展現出不俗的競技狀態，首投的成績為18米73，隨後的每次試投幾乎一次比一次好，5次投出19米以上，最終以19米58輕鬆奪冠。另一位中國選手宋佳媛投出18米92，獲得一枚銀牌。

成功衛冕後，鞏立姣不僅實現個人在亞運會女子鉛球項目上的3連冠，同時幫助中國女子鉛球實現亞運12連冠。1978年至2018年，在亞運會女子鉛球項目上，沈麗娟、李梅素、黃誌紅、隋新梅、李梅菊、李玲、鞏立姣攜手實現11連冠，今晚過後，鞏立姣將連冠紀錄提升至12次。

杭州亞運會田徑項目女子鉛球決賽在杭州奧體中心體育場舉行。圖為中國選手鞏立姣。 ...
杭州亞運會田徑項目女子鉛球決賽在杭州奧體中心體育場舉行。圖為中國選手鞏立姣。 (新華社)

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