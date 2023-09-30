高速路遛狗、打牌…20.5億人次出遊 中黃金周人在囧途

中國中秋、十一長假29日啟動，大批旅客聚集各大火車站。圖為湖北漢口站候車大廳的旅客。（新華社）

中秋「十一」8天連假開始，中國各地人滿為患，多地交通嚴重塞爆。官方估計，全社會跨區域人員流動量將達20.5億人次，較去年增長近五成。「高速堵車」躍上微博 熱搜榜首，網民們分享被堵在高速上演「人在囧途」，被迫下車遛狗、打牌、打麻將、叫外賣，有人開車12小時才堵出廣東，或出發11小時還在浦東，由於塞車時間過長，有人「車上月餅已吃完」。

據交通部估計，今年十一8天連假與杭州亞運 會賽事後半段高度重疊，民眾旅遊、觀賽需求旺盛，公路跨省長距離出行明顯增加。假期首日全國高速公路流量將達到6600萬輛次，或將突破歷史最高值。鐵路方面，官方預計黃金周假期的運輸人次達1.9億人次；民航則有2100萬旅客運輸量，預計連假跨區流動量比比去年同期增長46％到49％。

這是中國疫情解封後首個中秋與十一長假。據百度地圖交通出行大數據，北京 首都國際機場和廣州南站是客流量最大的交通樞紐；廣東肇慶、清遠位是前二名堵的城市。交通運輸部指出，假期首日，全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量6320.5萬人次，環比增長20.1%，比2022年同期成長53.2%。

塞車民眾坐在路上打麻將。(視頻截圖)

綜合媒體報導，嚴重的塞車情況讓「高速」一詞在昨一度躍升微博熱搜第一，不少民眾稱自己在高速公路上遛狗、打牌、打麻將、刷牙、叫外賣，本來打算送人的月餅也因塞車太久吃完了。廣東深圳一對新人提前請假出發辦喜宴，但開19小時才到湖南邵陽老家，光廣東省就花了15個小時。

吳先生發布自己一家人在車上吃飯的影片。(視頻截圖)

不少網民感嘆以為自己提早上路避開車潮很聰明，結果上了高速，「發現全是聰明人」，「我預判了你的預判」。從深圳開車回湖南的吳先生發視頻稱前一晚就滷好牛腱子和雞爪鴨爪，在服務區插個電把飯煮好，塞車時一家人在車上直接開吃，引來網民評論「老鄉是懂塞車的」。東莞一男子開了12個小時終於堵出廣東，想到離雲南老家還有880公里，興奮秒變崩潰。

上海出城高速一樣壅塞嚴重，有網民發文稱開車11小時還沒有出浦東；另一位上海網民兩小時開兩公里，「大家都熄火了在聊天嗑瓜子」。有網民28日中午12點從北京出發，到鄭州時已是29日凌晨3點，「服務區異常繁忙，人潮湧動」。

而各地旅遊景點也爆棚，北京市全市公園當天共接待89萬人次遊客。不少城市也積極攬客。21世紀經濟報導指出，許多城市通過演唱會、音樂節、漫展來吸引遊客，僅重慶一城就有十餘場音樂會或演唱會；至於年輕人群體，假期中也持續掀起「蓋章式旅遊」潮流。