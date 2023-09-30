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長假赴日本航班都滿座 中國人不是說要抵制？

特派記者廖士鋒／北京30日電
中國先前曾傳出民眾抵制赴日旅遊，不過長假到來時，日媒表示赴日航班幾乎滿座，圖為北京首都機場。（歐新社）
中國先前曾傳出民眾抵制赴日旅遊，不過長假到來時，日媒表示赴日航班幾乎滿座，圖為北京首都機場。（歐新社）

在8月日本排放核汙水後，中國與日本關係陷入緊張，民間也有抵制日本的聲音，更曾傳出大批旅客取消赴日本旅遊，不過最新的消息顯示，在這次中秋暨十一長假的首日，中國飛往日本的航班基本滿座，且多數是中客。

中國的長假自9月29日到10月6日，日本共同社29日報導，執飛日本與中國間航線的日系航空公司航班基本滿座，大部分是中國乘客。從中國搜尋引擎巨頭百度等的數據分析結果來看，日本位居海外熱門旅行目的地之首。

報導援引日系航司巨頭介紹說，「中國出發前往日本的航班預約率很高，未見處理水（即核汙水）問題的影響」。日本觀光廳長官高橋一郎27日曾在記者會上表示「當前，（核汙水的影響）有限」。

此前，中國文化和旅遊部8月10日公告第三批恢復出境團隊遊名單，日本名列其中，旋即吸引眾多民眾規畫赴日旅遊。不過，官媒中新社旗下「國是直通車」曾報導指出，日本8月24日開始排放核汙水後，不少原打算赴日旅遊的遊客紛紛表示「被勸退」，多家旅行社透露赴日遊客諮詢量有所減少，且出現部分遊客退團情況。

當時不少旅行社都表示，正調整十一假期的旅行推廣計畫，「不再大力推廣日本遊」。某旅遊集團工作人員提到，公司已調整宣傳策略，短途旅行目前在主推南韓、泰國、馬來西亞、新加坡等地。

儘管中國赴日旅遊仍然火爆，但是受到政府禁令影響，自日本進口的水產品依舊已經驟降。共同社援引日本財務省28日公布的8月貿易統計終值數據顯示，日本對中國出口的魚貝類（加工品除外）總額比上年同期驟減75.7%，至約人民幣1億元。日本食品對中國出口減少43.0%，對陸出口總額下降11.0%至約1.4348兆日元。

此前中國海關總署9月18日公布的統計顯示，今年8月從日本進口的水產品總額為人民幣1億4902萬元，與2022年同期相比減少超過67%。

而據中國駐日本使館官網消息，駐日大使吳江浩28日在東京舉辦的「國慶招待會」上表示，「中日和平友好條約」以法律形式將和平與友好確定為雙方共同的目標和義務。他強調，希望雙方以締約45周年為契機，「重溫條約精神，恪守條約義務」，按照中日四個政治文件確定的原則，積累政治互信，妥處矛盾分歧。

值得一提的是，官方此次披露的吳江浩談話全文，並未提到「核汙水」。

日本 核汙水 新加坡

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