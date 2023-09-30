企業裁員、團購減少 電商月餅銷售額降55%

愛吃鮮肉月餅的上海人，往往在中秋節前一周，就會前往排隊購買，但今年直到中秋節前一天，並沒有出現以往情況。(記者林宸誼／攝影)

中秋節不少人都會吃月餅慶祝，然而在經濟不景氣及健康意識抬頭下，務實成了今年月餅市場的主基調。中國今年無論是線上、實體、零售還是團購，月餅銷售買氣都很差，電商 平台的銷售額更年減55%。

鯨參謀平台的數據顯示，電商平台京東8月中上旬的月餅銷量累計約為9.1萬盒，較去年同期下降約43%；銷售額約為人民幣550萬元，年減55%。

除了電商平台，實體門市的月餅銷售情況不如往年。上海市徐匯區某商廈的鮮肉月餅攤位，以往在中秋節前一周，就會有排隊人潮出現，但今年直到中秋節前一天，並沒有出現以往情況。

另一個賣月餅禮盒攤位的工作人員指出，今年月餅團購數量比去年少了很多，前往買月餅的消費者多是出於剛需，選擇價格更平價的月餅，很少有隨機購買。

上海民眾石先生表示，28日前往大賣場選購時，就只買水果禮盒。「別看月餅小小的，其實添加物很多，而且價格越貴的月餅禮盒，包裝也很多層，實在很不環保，那還不如買水果禮盒比較實際。」

界面新聞報導，蘇州某月餅品牌負責人指出，他們幫江浙滬一些網路公司等企業製作訂製款月餅，今年訂單減3至4成。而繼續下訂的客戶，會追求更簡單的包裝、價格更友好的產品，以縮減成本。還有銷售人員表示，「去年有客戶訂了3000到5000盒，但是今年只是幾百盒，因為那個公司裁員 了」。

深圳中為智研諮詢有限公司研究員郭小軍表示，今年月餅市場銷售熱度明顯比往年淡了很多。一方面，出於健康的考慮，人們對月餅的需求有所降低；另一方面，當前人們消費偏保守，可能會壓縮節氣送禮的開支。