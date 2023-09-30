我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

小心別上癮…直播間花幾萬「開蚌取珠」 只賺杯奶茶錢

中國新聞組／北京1日電
直播間開蚌取珠。（視頻截圖）
直播間開蚌取珠。（視頻截圖）

直播間「開蚌取珠」最近在各大平台火熱起來，只要消費者投幣，主播就會伴隨音樂用刀撬開蚌殼後，將裡面珍珠取出。每次開出的珍珠成色不一，但因為帶有「盲盒」性質，成了不少年輕人熱捧的解壓方式。不過，有網友表示，自己開了6公斤珍珠，賣出的價格「只值一杯奶茶」。

九派新聞報導，網友呂婕（化名）6月間偶然刷到直播，看見珍珠的光澤從蚌裡綻開，從此對「16+」珍珠（直徑為16毫米）充滿執念，兩個月裡她開了六斤珍珠，最高一次消費達6.6萬元（人民幣，下同），那次她開了50多個蚌，但依然沒有開出「16+」。

呂婕感嘆：「套路是有力量的。」她分析自己難以抵抗「開蚌」誘惑的原因，首先是價格階梯。「一開始很低的價格讓消費者上車，然後一步步往裡套。」呂婕購買的蚌從幾十元到上萬元不等，直播主和塘主（賣蚌的人）的對話，也讓她有占便宜的錯覺。

開了兩個月的蚌，她積攢六斤珍珠，品相很差，遠不值她投入的錢。透過維權，店家最終全部退款，消費6.6萬元的那個店鋪，也退還她90%的金額。

線下開蚌取珠同樣吸引著年輕人，林洛（化名）兩次前往諸暨的山下湖鎮，這裡有全國規模最大的珍珠市場。她坦言：「開出的珍珠大小不一，不適合做成項鍊」。

8月間，林洛與朋友到山下湖鎮遊玩，在店裡可以花98元開一個蚌，她開了四、五個蚌，其中有一顆是很大的紫色愛迪生珍珠，連老闆都表示願1000元回收。

林洛表示，現在攢了一大把珍珠，本來想做成項鍊，但珠子大小形狀不一，沒辦法利用。

中國地質大學（武漢）珠寶學院副教授馮文婷表示，開蚌取珠火爆最大的原因在於價格低廉，許多消費者有投機的心理。但事實上高品質珍珠出珠率非常低，指望開盲盒的方式做飾品不切實際，消費者也要警惕陷入騙局。

林洛用開出的珍珠做成耳墜。（取材自九派新聞）
林洛用開出的珍珠做成耳墜。（取材自九派新聞）

武漢

上一則

內蒙連挖3天在5米深尋獲2白骨 破31年懸案

下一則

半年花8000元「雲養豬」宰不了 女怒提退費

延伸閱讀

國民黨立委參選人 看板寫「每天省1杯奶茶錢 10天後…」

國民黨立委參選人 看板寫「每天省1杯奶茶錢 10天後…」
當「榜一大哥」 江蘇男會計挪用1.2億公款打賞3女主播

當「榜一大哥」 江蘇男會計挪用1.2億公款打賞3女主播
天然呆奶茶被強執130萬 關曉彤同樣一招撇清？

天然呆奶茶被強執130萬 關曉彤同樣一招撇清？
胡海泉黑料不斷 才因偷稅上熱搜 這回又換奶茶店出事

胡海泉黑料不斷 才因偷稅上熱搜 這回又換奶茶店出事

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
福廈高鐵的湄洲灣跨海大橋。（中新社）

離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車

2023-09-26 09:17

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了