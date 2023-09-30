小心別上癮…直播間花幾萬「開蚌取珠」 只賺杯奶茶錢

直播間開蚌取珠。（視頻截圖）

直播間「開蚌取珠」最近在各大平台火熱起來，只要消費者投幣，主播就會伴隨音樂用刀撬開蚌殼後，將裡面珍珠取出。每次開出的珍珠成色不一，但因為帶有「盲盒」性質，成了不少年輕人熱捧的解壓方式。不過，有網友表示，自己開了6公斤珍珠，賣出的價格「只值一杯奶茶」。

九派新聞報導，網友呂婕（化名）6月間偶然刷到直播，看見珍珠的光澤從蚌裡綻開，從此對「16+」珍珠（直徑為16毫米）充滿執念，兩個月裡她開了六斤珍珠，最高一次消費達6.6萬元（人民幣，下同），那次她開了50多個蚌，但依然沒有開出「16+」。

呂婕感嘆：「套路是有力量的。」她分析自己難以抵抗「開蚌」誘惑的原因，首先是價格階梯。「一開始很低的價格讓消費者上車，然後一步步往裡套。」呂婕購買的蚌從幾十元到上萬元不等，直播主和塘主（賣蚌的人）的對話，也讓她有占便宜的錯覺。

開了兩個月的蚌，她積攢六斤珍珠，品相很差，遠不值她投入的錢。透過維權，店家最終全部退款，消費6.6萬元的那個店鋪，也退還她90%的金額。

線下開蚌取珠同樣吸引著年輕人，林洛（化名）兩次前往諸暨的山下湖鎮，這裡有全國規模最大的珍珠市場。她坦言：「開出的珍珠大小不一，不適合做成項鍊」。

8月間，林洛與朋友到山下湖鎮遊玩，在店裡可以花98元開一個蚌，她開了四、五個蚌，其中有一顆是很大的紫色愛迪生珍珠，連老闆都表示願1000元回收。

林洛表示，現在攢了一大把珍珠，本來想做成項鍊，但珠子大小形狀不一，沒辦法利用。