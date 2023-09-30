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五仁月餅變六仁？河南女咬到金戒 網：又騙我買月餅

中國新聞組／北京30日電
女子發視頻自己吃五仁月餅時咬到金戒指。（視頻截圖）
女子發視頻自己吃五仁月餅時咬到金戒指。（視頻截圖）

河南一名女子近日享用傳統五仁月餅時咬到異物，她原以為是核桃，一看竟是1枚金戒指，五仁月餅頓時多了一味成「六仁」。女子將視頻發布網上後，引起網友熱議，不少網友說「吃月餅送金戒指，這商家真好」，也有人擔心「怕是員工的手絞進去了」。月餅製造商則稱，生產過程中有金屬探測儀環節，「這問題應該不會出現」，但仍會上報核查。

五仁內餡是許多中國民眾喜歡的中秋節月餅口味，製作成本高且有寓意。據百度百科，五仁月餅是以核桃仁、杏仁、花生仁、瓜子仁、芝麻仁五種料炒熟後去皮壓成碎丁，最後加入白糖調製而成。中國古代有「仁、義、禮、智、信」五樣道德準則，而「五仁」正好與之諧音。

綜合香港01。快科技報導，河南一名女子近日享用傳統五仁月餅時咬到異物，原以為是核桃，一看竟是金戒指；奇怪的是，這枚戒指並沒有任何有食物的痕跡，看起來十分乾淨。

女子拍攝的視頻引來網友熱議，衝上微博熱搜；有人認為，月餅製作過程需要多道工序和環節，不排除有工人疏忽將戒指掉進去。部分網友則以幽默的態度看待此事，笑稱可能是月餅廠家提供的特殊福利。

網友紛紛留言：「吃月餅送戒指，賠償可以不要」，「六仁月餅」，「吃月餅送金戒指，這商家真好」，「怕的是手絞進去了」，「我關心是不是純金的」，「恭喜你買到隱藏款」。也有網友笑稱事件像在為該月餅做廣告，「馬上就有很多人去買這個月餅看看能不能再吃出金子 吧」、「最高級的公關：盲盒中獎」，「「又騙我去買月餅」。

月餅廠商人員則表示，他們生產時以機械操作，流程都在無塵車間進行，「這問題應該不會出現」，而且生產有金屬探測儀環節，但會再上報事件核查。

核桃 河南 百度

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