跨界美食配對… 廣西螺螄粉月餅「出圈」成中國年輕人新寵

廣西螺螄粉月餅「出圈」，成年輕人新寵。（取材自中國新聞網）

廣西柳州市一家螺螄粉企業攜手餅廠，跨界打造螺螄粉五仁叉燒月餅。將「以臭聞名」的小吃柳州螺螄粉與傳統月餅結合，吸引年輕食客。跨界美食的再度成功「配對」大受青睞，成為繼醬香咖啡 暴紅之後的流量密碼。

中新社報導，螺螄粉月餅在今年中秋節「出圈」，月餅餡料 豐富，有酸筍、螺肉、酸豆角等螺螄粉配料，一股特有的酸爽味撲鼻而來。好歡螺創辦人張曉獻表示，螺螄粉月餅透過直播、網路達人帶貨在網路上銷售，專攻年輕族群市場，上市一星期就收到上千份預訂單，並在社群媒體 吸引年輕人注意。

廣西「90後」王彤學被這獨特的味道所吸引，專程訂購一盒螺螄粉月餅寄給甘肅的朋友。他表示，中秋節快到了，想給朋友送具有廣西特色的月餅；「95後」陳佳表示，跨界美食不只是滿足口腹之欲，更重要的是有社交屬性，讓年輕人樂於嘗試與分享。

據報導，柳州螺螄粉工程技術研究中心崗位專家程昊表示，跨界美食並不是簡單的「1+1大於2」。「螺螄粉」已成為流行符號，螺螄粉月餅抓住年輕人好奇心理，並自發在社群媒體上傳播。

近年月餅市場愈吃愈「重口味」，也愈來愈搞怪，餡料像是涼喉金嗓子、酸菜牛蛙、麻辣小龍蝦、腐乳、巧克力麻辣牛肉等等。有人說，世界上好像已經沒有什麼不能成為月餅餡了。

中歐國際工商學院助理教授魯薏表示，品牌可以透過聯名獲客並轉化，吸引更多目光。但他強調，「博眼球」後必須要有後續行動，保持互動，才能留住消費者。