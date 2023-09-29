薪水高、門檻低…彈性就業熱門 95%高學歷低就

山西太原，外賣工作人員在集體開早會。示意圖。（中新社）

截至2021年底，中國靈活就業 人數已達2億人。據近日發布的一份報告指出，愈來愈多人選擇彈性就業，近50%的新型彈性就業求職者，可以在20天內找到工作，有近4成職位提供超1萬元（人民幣，下同）的薪資，且對求職者的學歷和經驗要求相對更低，不限學歷的招聘職位占比高達59.6%，但有高達九成五是「高學歷低就」的求職者。

時代周報報導，「彈性就業」被界定為自營、非全日制以及新就業形態。暨南大學經濟與社會研究院和智聯招聘聯合發布「2023中國新型靈活就業報告」（下稱「報告」），把依托互聯網平台發展起來的新型就業形式畫分為新型靈活就業，重點關注平台電商、生活配送、生活服務、平台微商、知識服務、自媒體、平台直播、共享出行司機這八類工種。

薪資高，是新型彈性就業的特色之一。「報導」提及，新型彈性就業職位提供的薪資水準基本在6000元以上，最常提供的薪資水準為1萬0001~1萬5000元，占比高達30.3% ，提供1萬5000元以上薪資的職位占比超過8.2%。

此外，較之傳統就業，彈性就業求職者也能更快找到工作。根據測算，近50%的新型彈性就業求職者可以在20天內找到工作，比傳統就業求職者（40.6%)高了9個百分點。

美團官方數據佐證。2020年上半年，即使受疫情 影響，仍有45.7%的騎士月收入在4000~8000元，7.7%的月收入超過1萬元。這個薪資水平，已遠高於全國「平均線」──2020年全國城鎮私單位就業人員平均薪資每月約4811元。

「報告」顯示，新型彈性就業用人的學歷要求和經驗要求相對更低，不限學歷的招聘職位占比高達59.6%，遠高於傳統就業職位的31%。新型靈活就業職位中對工作經驗要求為不限的達到5.7%，傳統就業為3.2%。另一方面，高學歷者願意投入新型彈性就業，大學部和研究生占比分別達45.5%和6.2%，高於傳統就業求職者。