深大畢業僅1年 神祕男捐母校5000萬元

張宇峰向母校深圳大學捐贈人民幣5000萬元。（取材自證券時報）

深圳大學舉行建校40周年捐贈簽約儀式。當天晚上，深大獲贈總額超過10億元，但其中2018年經濟學院校友張宇峰以個人名義捐贈5000萬元，吸引了大家的目光。依學年算，張宇峰去年才畢業，僅一年後，就能夠捐贈給母校5000萬元。他究竟是誰？引發網友好奇。

來源：YouTube

證券時報網報導，捐贈儀式上，大多是企業為主要贊助人，例如：廣東喜之郎集團捐贈1億元，深圳市京蘭投資 有限公司捐贈1.6億元，深圳市葉澄海慈善基金會捐贈5000萬元，像張宇峰這樣年輕的個人捐贈非常少見。

據了解，張宇峰是深大經濟學院18級國際經濟與貿易專業的學生，大四時就在經濟學院分享「實現財務自由的創新創業之路」。

據講座通知介紹，張宇峰時任新加坡 對沖基金ABD Venture合夥人，主要從事另類資產投資與交易。另類資產指的是私募股權、對沖基金、收藏品、虛擬貨幣 等。

另據界面新聞報導，張宇峰在大學期間投資過虛擬貨幣，也曾在學校分享他的炒幣經驗。 有校友表示，張宇峰是他朋友圈的超級大富豪，早就財富自由了，「他好幾門課都沒考，不知道後面有沒有考」。張宇峰本次是從紐約回中國參加深大校慶，28日將和深圳大學細談捐贈之事，之後會回東莞探望父母，再飛回紐約。