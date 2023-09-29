保護敘利亞第一夫人 女保鑣撞臉趙麗穎衝上熱搜

敘利亞總統夫人阿斯瑪（右）身邊一位掛著胸牌、穿著制服的「女保鑣」（左），眼神犀利。（視頻截圖）

敘利亞總統阿塞德訪華期間，不少人被他的夫人艾斯瑪圈粉了，同時也注意到她身邊有一位掛著胸牌，有點撞臉趙麗穎的「女保鑣」，很多人都在調查該女保鑣的身分，有媒體稱她的名字是嚴月霞，是中南海的女保鑣，月薪達到百萬人民幣，但未獲證實。相關話題衝上微博 熱搜。

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鳳凰網報導，從艾斯瑪抵達杭州機場到參訪靈隱寺，再到北京 外國語大學交流等多個場地，尤其在戶外，「女保鑣」對艾斯瑪提供一對一的近身服務。

這次被選拔為艾斯瑪提供服務。有網友評論她是眼觀六路、耳聽八方、顏值真是頂、又美又颯、眼神犀利，還想跟她過招。

敘利亞總統阿塞德訪華期間，第一夫人艾斯瑪身邊有一位掛著胸牌，穿著制服的「女保鑣」（左五）。（取材自微信）

網易報導，從曬出來的圖片中能看到，這位女保鑣一直穿著白色T卹、深藍色的西服套裝，梳著幹練的丸子頭，小圓臉，五官也很精緻。但凡出現在敘利亞夫人身邊的人，她都用犀利的眼神盯著對方，手部也一直保持著戰鬥的狀態。

更有人從女保鑣右手和腰間的距離跟狀態，懷疑她身上肯定戴著某個武器。女保鑣的事情在網路上被傳開了之後，一度被傳出月入過百萬的消息，據悉，此人一個人能打敗日本五個空手道冠軍，可想而知能力有多強了。

綜合長沙廣電等媒體報導，這名女保鑣名為嚴月霞，自小研習武術，參加過不少武術比賽並獲獎無數。大學畢業後，通過有著「中南海保鑣」之稱的中共 中央辦公廳警衛局考核，成為中國國家級領導人的貼身護衛之一，並在敘利亞總統訪陸期間負責護衛阿斯瑪。也有人稱她是特勤局外賓警衛處的一員。