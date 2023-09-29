我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

杭州亞運／沒想到被反超 柯潔：沒有一刻比這次更遺憾

中國新聞組／杭州29日電
中國選手柯潔落敗獲得銀牌。（新華社）
中國選手柯潔落敗獲得銀牌。（新華社）

遺憾、懊惱、抱歉……錯失杭州亞運圍棋男子個人項目金牌的中國圍棋名將柯潔，始終低著頭，欲哭又止。     

時隔13年，圍棋項目重回亞運，中國隊能否在家門口實現亞運圍棋首金，成為賽前熱議話題。中國圍棋協會主席常昊對廣州亞運錯失三金「耿耿於懷」，他希望中國隊在杭州有所突破。

近年鮮少在世界大賽露面的柯潔，賽前並不被看好。中國圍棋隊總教練俞斌給三個圍棋項目的奪冠概率排過序，分別是男團、女團、男子個人。畢竟在個人賽上，前有世界排名第一的南韓選手申真諝，後有日本圍棋名將一力遼，想要突出重圍，困難重重。

然而來到杭州的柯潔卻一路「過關斬將」，以一波「八連勝」闖進決賽。賽前被視為「奪冠大熱」的申真諝在半決賽被中華隊小將許皓鈜挑落馬下，進入與一力遼的銅牌戰。

決賽中，許皓鈜開局占據優勢，直播平台的AI不斷地刷新著取勝概率，就在柯潔一度占據80%以上勝率的時刻，一招判斷失誤，讓柯潔痛失好局。隨後，許皓鈜的AI分析勝率逐漸升至99.1%。網路人氣解說員戰鷹連聲嘆息，感嘆柯潔大勢已去。

「可能史上沒有任何一個時刻，比這次更遺憾。」接受媒體採訪的柯潔始終低著頭，無法走出失敗的陰霾。「已經感覺自己要贏了，沒想到後面被反超，是自己判斷失誤了，希望接下來的團體賽還有機會。」

或許，比柯潔更遺憾是申真諝，畢竟手握3870分的他已在Go Ratings（圍棋世界排名網站）上穩居世界第一多年。賽後申真諝表示，「這個成績對我來說非常遺憾，對我個人而言也非常心痛，希望在團體賽有更好的表現。」 

當被問及這次失利是不是為了更好地起飛？柯潔給出肯定答案：是的。「這次在亞運的狀態很好，雖然很可惜在決賽輸了，但希望可以盡快調整好狀態，在今後獲得更多的冠軍。」 

圍棋發源於中國，至今已有4000多年歷史。當今水平最高的棋手集中在中日韓三國，而在世界排名前十的棋手中，中國棋手就占據七席。10月2日，杭州亞運男子圍棋團體半決賽將在杭州棋院打響，中國隊能否突出重圍，值得期待。

杭州亞運 AI 世界大賽

上一則

薪水高、門檻低…彈性就業熱門 95%高學歷低就

下一則

日經再曝：北戴河3派元老施壓 習反擊拔「紅二代」鄧樸方

延伸閱讀

暴冷打敗世界前3 台灣22歲棋士許皓鋐希望像「棋靈王」

暴冷打敗世界前3 台灣22歲棋士許皓鋐希望像「棋靈王」
杭州亞運／台棋王許皓鋐「眼神只有堅定」連中國記者都驚嘆

杭州亞運／台棋王許皓鋐「眼神只有堅定」連中國記者都驚嘆
杭州亞運／中國斬獲泳池第24金 追平歷史最佳戰績

杭州亞運／中國斬獲泳池第24金 追平歷史最佳戰績
杭州亞運／中國柯潔圍棋奪銀：沒有什麼時刻比這次更遺憾

杭州亞運／中國柯潔圍棋奪銀：沒有什麼時刻比這次更遺憾

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

2023-09-25 13:39

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了